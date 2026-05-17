스페이스 니들이 전부는 아니다 혁신 생태계 체험 관광지로 주목

[헤럴드경제=함영훈 기자] 미국 북서부 개척자의 땅 시애틀에는 스페이스니들·대중음악 뮤지엄만 있는 것이 아니다. 테크놀러지와 감성 산업관광지로서 큰 인기를 얻고 있다.

사우스 레이크 유니언을 중심으로 마이크로소프트, 아마존 스피어스, 산업의 발전사를 조망하는 역사산업박물관(MOHAI), 시애틀출신 청년창업가들의 열정이 빛났던 스타벅스 1호점 등이 집적돼 있다. 스페이스니들, 파커스마켓, 팝아트뮤지엄과도 매우 가깝다.

사우스 레이크유니언부터 시계방향으로 시애틀 인기 전망대 케리공원까지 한바퀴 도는데 차로 30분(쉬지 않고 달릴 때) 밖에 걸리지 않는다. 근거리 대중교통으로 여유롭게 다녀도 시애틀사우스레이크 유니언의 핵심적인 테크놀러지 관광지, 치훌리가든과 아쿠아리움 등을 포함한 문화예술 여행지를 2박3일 정도에 다닐수 있겠다.

물론 시애틀에는 이들 7~8곳 핵심적인 핫플레이스 외에도 페리여행, 알카이비치, 세계적인 대회만 열리는 체임버스베이 골프장, 대관람차, 올림픽조각공원, 공립도서관, 시애틀 근교의 워싱턴주 주도 올림피아 등이 있으므로 4박5일 여유롭게 다니는 것을 추천한다.

미국 북서부의 대표 항구 도시 시애틀이 기술, 자연, 라이프스타일이 조화를 이루는 ‘혁신 여행지’로 주목받고 있다.

시애틀은 단순한 관광지를 넘어 기술·자연·사회적 가치가 유기적으로 연결된 ‘살아 있는 혁신 플랫폼’으로 평가받는다.

글로벌 IT 기업의 본거지이자 첨단 산업의 중심지로 성장한 시애틀은 기업 본사와 연구개발 현장, 공공 전시 공간, 그리고 일상 속 라이프스타일까지 다양한 요소가 어우러져 있으며, 여행자는 도시를 직접 경험하는 과정에서 미래 산업과 라이프스타일의 변화를 자연스럽게 경험할 수 있다고 시애틀관광청은 전했다.

시애틀 다운타운 북동쪽에 위치한 사우스 레이크 유니언은 도시의 기술·산업 생태계를 대표하는 핵심 지역으로, 시애틀이 북미를 대표하는 테크 허브로 성장한 배경을 보여준다.

이곳에는 아마존을 비롯해 마이크로소프트, 보잉, 스타벅스 등 글로벌 기업들의 주요 거점이 밀집해 있어, 혁신 산업과 도시 발전이 긴밀히 연결된 시애틀의 특징을 상징적으로 드러낸다.

사우스 유니언 파크는 약 4만 8500㎡ 규모의 도심 공원으로, 수상비행기와 다양한 선박이 오가는 시애틀 특유의 워터프론트 풍경을 가까이에서 경험할 수 있는 대표적인 공간이다.

도심 속 자연과 산업 인프라가 조화를 이루는 이곳은 시애틀만의 라이프스타일을 체감할 수 있는 명소로 꼽힌다.

공원 내 위치한 역사박물관(Museum of History and Industry- MOHAI)은 항공·IT·커피 산업을 중심으로 시애틀의 성장 과정을 인터랙티브 전시로 소개한다.

방문객들은 다양한 체험형 콘텐츠를 통해 도시의 산업적 정체성과 혁신의 역사를 보다 생생하게 이해할 수 있다.

시애틀 대표 랜드마크인 아마존 스피어스는 다운타운 아마존 본사 캠퍼스 내 위치한 유리 돔 형태의 복합 공간으로, 시애틀의 혁신적인 도시 이미지를 상징적으로 보여주는 명소다.

이곳에는 30개국 이상에서 수집된 수천 종의 식물이 조성된 ‘리빙 월(Living Wall)’을 비롯해 다양한 식물 생태 환경이 구현되어 있으며, 기술 중심의 업무 공간 속에서도 자연과의 공존을 실현한 사례로 평가된다.

단순한 건축물을 넘어 ‘일하는 방식’과 ‘환경’에 대한 새로운 접근을 제시하는 공간으로, 시애틀이 지향하는 미래 도시의 방향성과 지속가능한 라이프스타일을 상징적으로 보여준다.

시애틀의 혁신은 첨단 산업을 넘어 기부와 나눔 등 글로벌 사회 문제 해결로까지 확장된다.

이러한 흐름을 대표하는 공간이 바로 빌 & 멜린다 게이츠 재단 디스커버리 센터(Bill & Melinda Gates Foundation Discovery Center)이다.

이곳은 글로벌 공중보건, 교육, 빈곤 문제 해결을 위한 다양한 프로젝트와 기술적 접근을 인터랙티브 전시로 소개하는 공간으로, 시애틀이 지닌 사회적 혁신의 면모를 보여준다. 전시 곳곳에는 ‘세상을 바꾸기 위해 당신은 무엇을 할 수 있는가?’ 등 공생의지에 대한 질문이 제시되어 관람객의 참여와 사고를 유도하며, 단순한 관람을 넘어 능동적인 체험을 제공한다.

무료 입장이 가능해 여행 중 부담 없이 방문할 수 있는 점 또한 큰 장점으로, 시애틀의 혁신적 가치와 사회적 책임을 동시에 경험할 수 있는 대표 명소로 꼽힌다.

시애틀의 혁신은 기술과 산업을 넘어 라이프스타일 영역에서도 이어진다. 스타벅스 1호점은 1971년 문을 연 이후 전 세계 커피 문화를 변화시킨 상징적인 공간으로, 오늘날 글로벌 브랜드로 성장한 스타벅스의 출발점이다.

이곳에서 시작된 스타벅스는 스페셜티 커피와 카페 문화를 대중화하며 하나의 글로벌 라이프스타일을 만들어냈다. 여행자에게는 단순한 커피 한 잔을 넘어, 하나의 문화가 탄생한 지점을 직접 경험할 수 있는 의미 있는 장소로 자리매김하고 있다.

클라이밋 플레지 아레나(Climate Pledge Arena)는 시애틀이 추구하는 혁신적이고 지속가능한 도시 비전을 상징적으로 보여주는 대표적인 공간이다.

NHL 시애틀 크라켄의 홈구장이자 세계적인 공연과 대형 이벤트가 개최되는 이 아레나는 세계 최초로 국제 친환경 인증기관인(International Living Future Institute -ILFI)의 ‘탄소중립 인증(Zero Carbon Certified)’을 획득하며 주목받았다.

아레나는 100% 재생에너지 기반 운영을 비롯해 빗물을 활용한 아이스링크 시스템, 일회용 플라스틱 사용 최소화 등 다양한 친환경 운영 방식을 적극 도입하고 있다. 스포츠와 엔터테인먼트, 지속가능성이 결합된 미래형 스포츠와 공연 공간으로, 시애틀만의 혁신적인 친환경 철학을 직접 경험할 수 있는 대표 명소이다.