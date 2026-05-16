엔비디아·애플·보잉 등 수억달러 증권 매매 방중 일정엔 투자 기업 CEO 대거 동행하기도 “대통령직이 사익 추구”…트럼프 측은 부인

[헤럴드경제=홍태화 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 1분기 수억 달러 규모의 증권 거래를 한 것으로 나타났다. 건수로는 3700건 이상에 달했다.

15일(현지시간) 블룸버그·로이터통신 등이 인용한 미국 정부윤리청(OGE) 공개 자료에 따르면 트럼프 대통령은 1분기에 행정부와 이해관계가 얽힌 주요 기업 증권 거래를 3700건 이상 했다.

이 기간 각각 최소 100만달러(약 15억원) 이상 매입한 기업 증권은 엔비디아, 애플, 오라클, 마이크로소프트, 보잉, 코스트코 등이다.

또 지난 2월 마이크로소프트, 메타, 아마존 등 3개 기술 기업 증권을 각각 500만∼2000만달러(약 75억∼300억원) 사이 금액으로 처분했다.

아울러 브로드컴, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, 이베이, 애보트 래보라토리, 우버 테크놀로지스, AT&T, 달러트리 등 여러 기업과 연계된 증권이 거래 내역에 포함됐다.

OGE 자료에는 트럼프 대통령이 거래한 기업 증권 종류가 주식인지 회사채인지는 명시되지 않았다.

거래 가치는 정확한 금액 대신 범위로 명시됐다. 이를 토대로 추산한 트럼프 대통령의 1분기 누적 거래액은 최소 2억2000만달러, 최대 7억5000만달러 규모다.

정확한 거래 가치를 산정하기는 어렵지만, 3개월간 하루 평균 40건이 넘는 거래량이 눈에 띈다고 블룸버그는 설명했다.

자산운용사 터틀 캐피털 매니지먼트의 매튜 터틀 최고경영자는(CEO)는 이 같은 트럼프 대통령의 증권 거래를 두고 “미친(insane) 양의 거래”라며 “막대한 알고리즘 거래를 하는 헤지펀드 같다”고 말했다.

이번 증권 거래 내역 공개는 트럼프 대통령을 꾸준히 따라다닌 이해 충돌 우려에 다시 불을 지폈다.

1978년 제정된 미국 연방 윤리법은 대통령에 대해 ‘이해 충돌이 발생할 가능성이 있는 자산을 처분해야 한다’는 의무 규정을 두지는 않았다.

다만 역대 미국 대통령들은 자발적으로 이해충돌 소지가 있는 자산을 처분하거나 백지 신탁했다. 트럼프 대통령은 법 제정 이후 이 같은 전통을 따르지 않은 최초의 대통령이다.

트럼프 대통령의 자산은 그의 자녀들이 관리하는 가족 신탁에 보관되어 있다.

트럼프 대통령은 엔비디아나 보잉 등 자신이 거래한 기업에 영향을 미치는 여러 정책적 조치를 해왔으며, 이들 기업의 경영진과도 정기적으로 교류한다.

그는 최근 방중 일정에 젠슨 황 엔비디아 CEO, 팀 쿡 애플 CEO, 켈리 오트버그 보잉 CEO 등 자신이 투자한 기업의 수장들을 대거 데려가기도 했다.

특히 당초 방중 경제인 명단에 포함되지 않았던 젠슨 황 CEO의 경우 트럼프 대통령의 요청으로 중간 기착지 알래스카에서 뒤늦게 합류한 것으로 알려졌다.

이 때문에 트럼프 대통령이 공적 의무와 개인의 사업 이익을 혼동하고 있으며, 대통령직을 이용해 재정적 이득을 얻는다는 비판이 꾸준히 제기됐다.

이와 관련해 트럼프 대통령 가족기업 트럼프그룹의 대변인은 “트럼프 대통령의 투자 자산은 모든 투자 결정에 대해 독점적이고 전적인 권한을 가진 제3의 금융기관이 독립적으로 관리하는 전임 자산관리 계좌를 통해 유지된다”고 밝혔다.