양재사옥 로비 리노베이션 후 오픈 정의선 ‘로비 스토리 타운홀’ 마련 정주영의 ‘사람중심 철학’ 곳곳에 “효율적 소통 가능 공간 조성 초점”

“양재사옥을 어떻게 가장 일하기 편하게 바꿀 수 있을까 생각했고, 여러분들이 사는 집보다 편안한 느낌을 주는 것이 이번 리노베이션의 핵심이었습니다.”

정의선 현대자동차 그룹 회장은 지난 14일 양재사옥 로비 리노베이션의 철학과 방향성을 임직원과 공유하기 위해 마련된 ‘로비 스토리 타운홀’ 행사에서 이같이 말했다.

양재 사옥은 지난 2000년부터 그룹의 컨트롤타워로서 기능하며 그룹 성장의 초석이 됐던 공간이다. 현대차그룹은 로비를 임직원들이 자유롭게 머물며 생각을 나누는 열린 광장으로 새롭게 조성하기 위해 지난 2024년 5월 양재사옥 리노베이션에 착수, 1년 11개월에 걸친 공사를 마치고 올 3월 초 다시 오픈했다.

정 회장은 “차를 만드는 사람이 편하지 않은 환경에서는 편한 차를 만들 수 없다”며 “여러분이 편하고 효율적으로 소통할 수 있는 공간을 만들기 위해 노력했다”고 강조했다.

리뉴얼된 공간은 지하 1층부터 지상 4층까지이며, 대상 면적은 실내와 옥외를 포함해 약 3만6000㎡로 축구장 5개를 합친 넓이에 달한다. 현대차그룹은 단순한 공간 개선을 넘어 활발히 소통하는 업무 문화를 발전시키기 위한 기반으로 로비를 재구성했다.

정 회장은 1층 로비 중앙에 조성된 계단형 라운지 ‘아고라’에서 새 로비 기획에 참여한 담당자들과 함게 패널로 단상에 올랐다. 정 회장은 장재훈 부회장, 서강현 사장, 최준영 사장, 성 김 사장, 박민우 사장 등 주요 경영진이 참석한 가운데 임직원 150여 명 앞에서 리노베이션 배경을 소개했다.

정 회장은 “자동차가 로보틱스처럼 진화하면서 소프트웨어와 하드웨어의 결합이 화두가 되고 있다”며 “양재 사옥에서 사무직도, 엔지니어도 함께 일하며 소통하는 것이 어느 때보다 중요해졌다”고 말했다. 이어 “출근하는 순간부터 어디서든 회의, 미팅으로 의견을 나누고 공감을 이루는 것이 우리 제품에 도움이 되고, 나아가 고객을 위하는 일이라고 생각했다”고 설명했다.

특히, 정 회장은 정주영 창업 회장의 일화를 언급하며 사내 식당에 공을 들였다고 강조했다. 그는 “정주영 회장님이 자동차 수리공장인 아도서비스를 운영할 때도 직원들이 먹는 것이 중요했다”며 “일이 매우 힘들어서 강릉에서 바닷물을 퍼다가 메주를 담그고, 밥을 굉장히 많이 했다”고 말했다.

이어 “창업주 성격이 워낙 먹는 것을 안 아끼셨고, 그 문화가 이어져 내려오고 있다”며 “식사에 대해선 한국 기업 중 가장 잘하려고 노력하고 있다”고 덧붙였다. 또한, 일본의 ‘CCC(Culture Convenience Club)’와 함께 리뉴얼한 사내 라이브러리를 애용할 것을 당부하기도 했다.

정 회장은 “CCC, 그리고 츠타야 서점은 개인적으로도 자주 찾는 곳”이라며 “단순히 서점이라기보다 라이프스타일을 제안하는 공간이라 우리에게 도움이 많이 될 수 있다고 생각했다”고 말했다.

이어 “책을 읽는 것도 일의 연장이고, 그러한 순간에 좋은 아이디어가 가장 많이 나온다고 생각한다”고 강조했다.

아울러 양재사옥은 리노베이션 과정에서 피지컬 인공지능(AI) 선도기업으로 발돋움하려는 현대차그룹의 계획에 걸맞게 로봇 서비스를 도입했다. 조경 관리용 관수(灌水)로봇 ‘달이 가드너’, 배송 로봇 ‘달이 딜리버리’, 의전 및 보안용 ‘스팟’ 등이 임직원의 편의를 도울 예정이다. 3종의 로봇은 배터리 충전량이 부족할 경우 1층 지정 대기공간인 로봇 스테이션으로 이동해 알아서 충전한다.

3종 로봇 외에도 현대차·기아는 얼굴인식 시스템 ‘페이시’를 건물 전체 인프라에 적용해 건물의 출입 보안절차를 간소화했다.

정 회장은 “양재 사옥이 로봇 테스트배드로 기능하며 임직원들이 많은 제품에 관심을 가져주고 이바지한다면, 더 좋은 제품을 만들 수 있을 것”이라며 “앞으로 다양한 로봇을 배치하고 숫자를 늘려 성능을 개선하려고 한다”고 설명했다.

현대차·기아 관계자는 “사람과 로봇이 공존하는 공간에서 업무를 수행하며 자연스럽게 로봇 기술 경쟁력을 체감할 수 있다”며 “앞선 로보틱스 기술을 기반으로 로봇이 편리함을 제공하는 다양한 공간을 확대해 나갈 것”이라고 말했다. 권제인 기자