기후부, 산·학·연 참여 ‘수열에너지 발전협의체’ 출범

[헤럴드경제=이태형 기자] 그동안 중대형 상업건물을 중심으로 활용되던 수열에너지가 아파트까지 본격적으로 확대될 전망이다. 이를 통해 냉난방비 절감과 탄소중립 효과가 나타날지 주목된다.

기후에너지환경부와 한국수자원공사는 15일 서울 용산구 서울비즈센터에서 수열에너지 보급 확산과 수열산업 생태계 조성 논의를 위한 ‘수열에너지 발전협의체’를 출범식을 갖는다고 밝혔다.

수열에너지는 수온이 여름에는 대기온도보다 낮고, 겨울에는 높은 특성을 이용해 건물의 냉난방에 활용하는 재생에너지원으로, 기존 냉난방 설비에 비해 약 30% 이상 에너지를 절감할 수 있다.

실제 롯데월드타워는 수열에너지를 도입해 32.6%의 에너지 절감 효과를 거두고 있다.

이에 정부를 비롯한 공공기관, 민간기업, 학계, 연구기관 등이 이번 발전협의체를 구성해 ▷수열원의 범위 확대 ▷제품 인증기준 마련과 같은 제도개선 사항 ▷핵심설비(열교환기, 히트펌프 등)의 국산화 ▷시스템 설계 등 수열산업 전반의 발전방향을 논의할 계획이다.

발전협의체는 앞으로 ▷정책제언 ▷기술개발 ▷사업확산의 3개 분과로 나눠 활동하고, 기후부는 발전협의체에서 도출된 안건을 신속하게 정책에 반영할 계획이다.

이번 발전협의체 출범에 앞서 ‘공동주택 수열에너지 보급확대를 위한 간담회’도 열린다.

금한승 기후부 제1차관의 주재로 열리는 간담회에는 한국수자원공사, LH, GH, 한국지역난방공사 등 공공기관과 삼성전자, LG전자 등 관계자가 참석해 아파트 세대별 수열에너지 시스템의 최적설계 방안을 중심으로 실제 주거환경에 적용할 수 있는 설비 구성과 효율성 등을 검토한다.

기후부는 이번 발전협의체 출범과 간담회를 계기로 수열에너지 확산을 위해 아파트를 포함한 다양한 분야에서 수열에너지 활용 기반을 확대하고, 관련 산업의 성장동력 확보와 탄소중립 실현을 위한 정책적 지원을 지속할 계획이다.

금한승 기후부 제1차관은 “수열에너지는 에너지 효율 제고와 온실가스 감축을 동시에 달성할 수 있는 중요한 재생에너지원”이라며 “특히 아파트로 수열에너지 활용이 확대된다면 탄소중립과 에너지 전환의 성과를 모든 국민이 몸소 체험할 수 있을 것”이라고 밝혔다.