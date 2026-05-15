“민주당 후보 당선” 44%, “국민의힘 후보 당선” 33%

[헤럴드경제=전현건 기자] 더불어민주당과 국민의힘 정당 지지율 격차가 25%포인트(p)에서 22%포인트로 줄었다는 여론조사 결과가 나왔다.

한국갤럽이 지난 12~14일(5월 2주차) 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 실시해 15일 공개한 정당 지지도를 조사한 결과 민주당 45%, 국민의힘 23%였다.

4월 5주차 조사보다 민주당 지지율은 1%p 하락하고, 국민의힘 지지율은 2%p 상승해 양당 간 격차는 25%p에서 22%p로 좁혀졌다.

그외 개혁신당 4%, 조국혁신당 2%, 진보당 1%의 지지도를 기록했다.

무당층 응답자는 24%로 집계됐다.

성향별로 보면 보수층에서는 민주당 22%, 국민의힘 48%였다. 중도층에서는 민주당 45%, 국민의힘 14%였다. 진보층에서는 민주당 80%, 국민의힘 5%였다.

6·3 지방선거에 대한 조사에서는 “여당 후보가 많이 당선돼야 한다”는 응답이 44%, “야당 후보가 많이 당선돼야 한다”는 응답이 33%였다.

이번 조사는 무선전화 가상번호 무작위 추출을 이용한 전화면접조사로 이뤄졌으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%P다. 응답률은 12.5%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.