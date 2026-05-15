하나은행, 두나무 지분 6.55% 인수 블록체인 기반 외화송금 서비스 고도화 신사업 발굴·자산관리서비스 연계 추진

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹이 국내 최대 디지털자산 거래소인 업비트를 운영하는 두나무에 1조원 규모 전략적 투자를 단행한다. 이에 하나은행은 두나무의 4대 주주에 오르게 된다. 지분 인수를 계기로 전통 금융과 디지털자산 인프라를 결합해 스테이블코인·블록체인 기반 금융 생태계 주도권을 적극 확보하겠다는 구상이다.

하나은행 이사회는 15일 오전 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 지분 228만4000주(6.55%)를 약 1조33억원에 인수하기로 결의했다. 이와 함께, 하나금융과 두나무는 금융과 디지털자산을 연계한 미래혁신모델 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)도 체결했다. 블록체인 기반 외화송금 고도화와 원화 스테이블코인 생태계 구축, 글로벌 사업 발굴 등을 공동 추진할 계획이다.

함영주 하나금융 회장은 이번 지분 투자에 대해 “디지털자산 기반 금융 혁신을 가속화하기 위한 전략적 결정”이라며 “두나무와 함께 K-블록체인 생태계 조성을 주도적으로 추진하고, 국내 디지털자산 산업이 글로벌 선도 수준으로 도약할 수 있도록 그룹의 모든 역량을 집중할 것”이라고 밝혔다.

특히 두나무의 자체 블록체인인 ‘기와체인’을 기반으로 한 해외송금 사업이 양사의 대표 협력 분야로 부상할 전망이다. 양사는 지난해 말부터 블록체인 기반 외화송금 서비스를 공동 개발해왔다. 지난 2월에는 기존 SWIFT 기반 외화송금 서비스를 기와체인으로 구현하는 기술 검증도 마친 상태다. 지난 4월에는 포스코인터내셔널과 3자 협력 체계도 구축해 서비스 실효성 검증 기반까지 마련했다.

하나금융은 이를 통해 실시간 거래·정산 기반 외환 서비스를 고도화하고 외국환 시장 경쟁력을 강화한다는 전략이다. 또 디지털자산을 연계한 새로운 종합자산관리서비스도 출시할 계획이다. 하나금융은 펀드·연금·신탁 등 기존 자산관리 역량과 디지털자산 서비스를 결합해 새로운 형태의 종합자산관리 서비스를 추진하겠다고 밝혔다. AML(자금세탁방지), KYC(고객확인의무) 분야 공동 연구를 바탕으로 디지털자산 기반 자산관리 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다.