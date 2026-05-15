[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대는 14일 대학 벽오실에서 교직원과 학생 등 200여 명이 참석한 가운데 ‘개교 64주년 기념식’을 개최했다.

이날 기념식에는 박승호 총장, 학교법인 계명대 김남석 이사장 및 법인 임원, 최재경 총동창회장, 대학 교직원, 학생 등이 참석했다.

교직원 포상에서는 30년 근속 공로상에 김효철·김지훈 교수, 부서 공로상에 교육환경지원팀·학생지원팀·학생성공상담센터, 직원 공로상에 홍진헌·김은영 직원이 각각 수상했다.

이어 계명문화상은 이승아·김선희·공차숙·이성하 교수가 수상했으며 직원 모범상은 백상현·최해진·정영록·응웬티짱 직원이 받았다.

또 스승의 날 유공자로 이상석· 전재표 교수가 교육부장관 표창을 수여받았다.

박승호 총장은 기념사에서 “계명문화대는 최근 교육부 ‘AID 전환 중점 전문대학’ 선정과 우수사례 대학 선정이라는 성과를 바탕으로 AI와 디지털 기술 기반의 교육혁신을 더욱 가속화하고, 미래 산업 변화에 대응하는 AI 융합형 전문인재 양성에 앞장서겠다”고 말했다.