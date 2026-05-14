[헤럴드경제=김보영 기자] 아버지를 잃고 어머니와 단둘이 살아가던 초등생 제자에게 7년간 매달 15만원을 건넨 교사의 사연이 알려졌다.

14일 포스코교육재단에 따르면 재단 소속 포항제철지곡초 교사 A씨는 2020년 지난 5학년이던 제자 B군이 갑작스럽게 부친상을 당했다는 소식을 들었다.

B군의 어머니는 남편을 잃은 뒤 생계를 책임지기 위해 식당 서빙과 환경미화 기간제 일자리를 전전하며 홀로 아들을 키우고 있었다.

이를 안 A씨는 B군에게 매달 15만원씩 생활비를 지원하기 시작했고, 그 후원은 7년째 이어졌다. 특히 A씨는 B군이 초등학교 1학년 때 담임교사였지만, 아버지가 세상을 떠난 당시에는 담임이 아니었던 것으로 전해졌다.

당시 지원을 사양하던 B군 어머니에게 A씨는 “B군에게 밥 한 끼, 빵 한 조각이라도 사주고 싶다”며 “내가 돈을 버는 동안 고등학교를 졸업할 때까지 돕고 싶다”고 말한 것으로 알려졌다.

이 같은 선행은 B군 어머니가 지난 3월 안정적인 직장에 취업한 뒤 재단 측에 감사 편지를 보내면서 세상에 알려졌다.

편지에는 “남편을 잃고 힘든 하루하루 보내던 중 A 교사가 찾아와 ‘아들을 고교 졸업 때까지 돌봐주고 싶다’고 했다”며 “이후 매월 1일 15만원을 건네줬는데 벌써 7년이나 됐다”고 적혀 있었다.

B군 어머니는 “선생님의 마음에 보답하고 싶었다”며 “‘아무에게도 알리지 말아 달라’고 당부했지만, 은혜에 조금이라도 보답해야겠다는 마음으로 펜을 들었다”고 했다.

이어 “밤마다 천장을 보며 선생님에 대한 고마움으로 눈물을 적셨다”며 “일가친척도 못 해 주는 일을 해 주셨다. 대나무 숲에 가서라도 선생님의 제자 사랑을 외치고 싶다”고 말했다.

포스코 교육재단은 스승의 날을 하루 앞둔 14일 재단 이사장실에서 A교사에게 표창과 부상을 수여했다. A씨는 표창 받은 뒤에도 자신의 이름과 얼굴이 알려지는 것을 한사코 거부한 것으로 알려졌다.

재단 관계자는 “A 교사의 선행은 한 가정을 일으켜 세운 따뜻한 기적”이라며 “묵묵히 사명을 다하는 교직원의 숭고한 정신을 발굴해 격려하겠다”고 말했다.