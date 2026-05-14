평화경제특구·DMZ 관광지구 조성 “보상과 성장 동시에” 경기·인천·강원 협력체 구축…접경지역 공동발전 구상

[헤럴드경제=전현건 기자] 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보는 14일 ‘경기 북부 대전환’ 공약을 발표했다.

추 후보는 이날 오전 항공·우주·MRO(유지·보수·운영) 분야 공약 발표에 이어 오후 경기 파주시 오두산 통일전망대에서 “(경기 북부는) 오직 대한민국의 안보를 위해서 큰 희생을 감내해 오셨다”며 “이제는 경기 북부지역의 희생과 인내에 대해 대한민국이 보답하고 보상해야 한다”면서 이같이 밝혔다.

이어 “경기 북부를 규제와 희생의 공간이 아니라, 평화경제와 생태관광, 새로운 산업이 함께 성장하는 평화지대로 만들겠다”고 말했다.

추 후보에 따르면 경기 북부 대전환 공약은 경기 북부를 기존의 ‘접경지역’ 이미지에서 벗어나 ‘상생과 번영의 평화지대’로 전환하는 데 초점을 맞췄다.

경기 북부는 오랜 기간 안보를 이유로 각종 규제와 개발 제약을 감내해 온 지역이다. 이번 공약은 이러한 희생에 대한 보상과 지역 발전의 필요성을 바탕으로 평화경제, 광역협력, 생태·관광을 결합한 발전전략을 제시한 것이다.

주요 내용은 경기 북부 평화경제특구 조성, 평화지대 광역행정협의회 설치, 비무장지대(DMZ) 생태·평화관광지구 조성이다.

경기 북부 평화경제특구는 첨단산업, 스마트농업, 관광산업이 결합된 복합 발전모델로 추진된다. 현재 연천, 파주, 포천이 평화경제특구 후보지로 거론되는 만큼, 지역별 특성과 산업 기반을 반영해 경기 북부의 신성장 거점을 조성할 계획이다.

평화지대 광역행정협의회는 경기도와 강원특별자치도, 인천광역시가 함께 접경지역 공동 발전전략을 논의하고 추진하는 협력체계다. 지난 4월 추 후보와 박찬대 인천광역시장 후보, 우상호 강원특별자치도지사 후보가 휴전선 인근 접경지역을 ‘평화지대’로 명명하고 공동 발전을 약속한 데 따른 후속 구상이다.

DMZ 생태·평화관광지구는 DMZ가 가진 생태적 가치와 평화 상징성을 관광자원으로 연결하는 사업이다. 이를 통해 경기 북부를 국내외 관광객이 찾는 생태·평화관광 거점으로 육성할 예정이다.

한편 추 후보는 이날 오전 에도 경기 북부 고양 한국항공대학교 항공우주센터를 찾아 경기북부지역에 항공·우주·MRO(유지·보수·운영) 분야 첨단산업단지를 조성하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.