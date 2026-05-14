[헤럴드경제=민성기 기자] 모델 출신 방송인 한혜진이 몸무게 60㎏을 넘긴 뒤 자신을 향한 긍정적인 댓글에 감동했다고 밝혔다.

13일 한혜진의 유튜브 채널에는 ‘밥 친구, 설거지 친구를 준비해 보았습니다!’라는 영상이 공개됐다. 영상에는 절친 풍자와 엄지윤이 출연했다.

풍자는 32kg 감량 후 한층 슬림해진 모습으로 나타났다.

풍자는 “살이 빠지니까 왜 이렇게 몸에 멍이 드냐”고 했고, 한혜진은 “뼈랑 가까워서 그렇다. 나도 이렇게 살찌기 전에는 멍을 달고 살았다”고 말했다.

풍자는 “얼마나 쪘다고 그러냐. 요새 또 빠졌다”고 했다.

그러면서 “캠핑장에서 봤을 땐 ‘혜진 언니가 내려놨구나. 후배 양성에 힘쓰려나 보다’고 생각했다”고 말했다.

한혜진은 “캠핑 편 댓글을 보고 계속 울었다”고 했다.

그는 “처음으로 몸무게 60kg 찍은 걸 고백했는데, 사람들이 훨씬 보기 좋다더라. 30년 모델 했으면 이제는 좀 쪄도 된다면서 진짜 눈물 났다”고 말했다.