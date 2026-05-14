챗GPT 엔터프라이즈 기반 서비스 “단순 도입 아닌 비즈니스 가치↑”

SK AX가 오픈AI와 손잡고 기업의 인공지능(AI) 증강을 돕는 엔터프라이즈 AI 사업을 확대한다.

14일 SK AX는 오픈AI와 ‘엔터프라이즈 AI 사업 협력을 위한 서비스 파트너 계약’을 체결했다고 밝혔다. 양사는 오픈AI의 ‘챗GPT 엔터프라이즈’를 기반으로 기업별 업무 환경과 보안 요건에 맞는 AI 활용 환경을 제공할 방침이다. 체결식에는 김완종(사진) SK AX 사장과 앤서니 러셀 오픈AI 아시아태평양 지역 파트너십 부문 총괄 등 양사 경영진이 참석했다.

김완종 SK AX 사장은 “AI 단순 도입이 아닌 AI 접목을 통해 기업 내부의 구조, 업무 프로세스와 일하는 방식, 거버넌스 등을 재설계하는 AI 전환을 돕겠다”며 “오픈AI와의 협력을 통해 사람과 기업이 하던 일을 더 가치 있게 만드는 ‘AI 증강’을 구현할 것”이라고 말했다.

앤서니 러셀 오픈AI 아시아태평양 지역 파트너십 부문 총괄은 “챗GPT 엔터프라이즈의 가치가 발휘되기 위해서는 보안과 데이터 통제를 전제로, 각 기업의 업무 시스템과 흐름에 맞게 운영되는 것이 중요하다”며 “SK AX는 산업별 시스템과 데이터 구조에 대한 경험을 바탕으로 AI를 실제 업무에 적용할 수 있는 파트너”라고 말했다.

SK AX에 따르면 챗GPT 등 생성형 AI가 기업 내부에 빠르게 확산하고 있지만, 많은 기업이 이를 실제 성과로 연결하는 데 어려움을 겪고 있다. 아울러 내부 구성원이 별도 보안·관리 체계 없이 AI를 업무에 활용하는 ‘섀도 AI(Shadow AI)’도 새로운 위험 요소로 떠올랐다.

양사는 이를 해결하고자 챗GPT 엔터프라이즈 기반 AI 활용 환경과 SK AX의 산업별 시스템 설계·구축·운영 역량을 결합해 기업 운영의 생산성을 높한다. 데이터 보안 우려도 해소할 계획이다.

아울러 SK AX는 AX 전 영역을 아우르는 통합 서비스를 제공하고 있다고 강조했다.

구체적으로 ▷컨설팅 ▷내부 시스템 연동을 통한 멀티 에이전트 구축 및 운영 ▷보안 및 거버넌스 체계 수립 ▷임직원 변화관리 등의 서비스를 제공한다. 또 AI 아키텍트, 데이터 전문가, 산업별 도메인 전문가가 함께 참여해 생성형 AI가 기업의 실제 업무 환경에 안정적으로 적용되도록 지원하고 있다.

SK AX에 따르면 챗GPT 엔터프라이즈는 기업 환경에 최적화된 보안과 개인정보 보호 기능을 제공한다. 세부적으로 ▷방대한 문서를 한 번에 분석, 이해할 수 있는 기능 ▷고급 데이터 분석 ▷다양한 맞춤 제작 기능을 바탕으로 업무 범위를 넓힌다.

SK AX 관계자는 “이번 협력은 생성형 AI를 실제 비즈니스에 적용하고 조직 전반의 AX 전환을 가속하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “SK AX가 축적해 온 AI 기술 역량과 사업 경험을 바탕으로, 기업 고객들의 AX 실행 역량을 끌어 올릴 것”이라고 말했다.

차민주 기자