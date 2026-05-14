복지부, 국립소록도병원 개원 110주년·제23회 한센인의 날 기념식 개최 공보의로 인연, 20년간 한센인 재활 지원한 박진우 씨도 대통령 표창 한센인 권익 증진 유공자 22명 포상…‘소록도 사람들’ 기획 전시도

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부와 국립소록도병원은 14일 전남 고흥군 국립소록도병원 복합문화센터에서 ‘제23회 한센인의 날 기념행사’를 개최했다고 밝혔다.

정은경 복지부 장관은 축사를 통해 “이번 행사가 과거의 상처를 넘어 상생과 화합의 미래로 나아가는 소중한 계기가 되길 바란다”며 “정부는 한센인 어르신들이 편안하고 안정적인 노후를 보내실 수 있도록 복지 사각지대 해소와 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

국립소록도병원 개원 110주년을 맞은 ‘한센인의 날’은 2004년부터 한센인들의 친목 도모와 화합을 위해 병원 개원일에 맞춰 개최하고 있다.

이날 기념식에서는 한센인의 권익 보호와 복지 증진에 헌신한 유공자 22명에게 정부포상과 장관표창이 수여됐다.

대통령 표창을 받은 (사)한국구라봉사회의 오성욱 씨는 1978년부터 47년간 소록도와 전국 정착촌을 방문하며 무상 치과 진료 및 틀니 제작 등 의료 봉사에 헌신했다.

(사)한국한센복지협회 박진우 씨는 2005년 공중보건의사로 인연을 맺은 후 20년간 대구·경북 지역 한센인의 외래진료 활성화와 재활 지원에 이바지했다.

한편 소록도 박물관은 개관 10주년을 기념해 소록도 역사를 조명하는 기획 전시 시리즈 ‘소록도 사람들’을 선보였다.

이번 전시는 편견과 질병 속에서도 주체적인 삶을 일궈낸 한센인 당사자, 헌신적인 의료진, 묵묵히 도움을 준 봉사자들의 이야기를 연차별로 소개했다.

힘든 노역 속에서도 지금의 소록도를 일궈낸 ‘건설대(당사자들)’의 삶을 조명했다

행사 기간에는 윷놀이, 한센 가족 노래자랑, ‘행복사진관’ 등 다채로운 프로그램으로 구성된 ‘한센사랑 축제한마당’도 열렸다.

정충현 국립소록도병원장은 “국립소록도병원은 한센어르신들께서 지금 생활하시는 공간에서 편안하게 살아가실 수 있도록 여러 방안을 마련해 실천해 나가겠다”고 말했다.