4대 카메라·비파괴·초음파 기술로 정밀 진단

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반건설이 인공지능(AI) 기반 외벽 균열 점검 로봇을 도입해 건설 현장 진단 기술 고도화에 나선다.

호반건설은 지난 13일 경기도에 위치한 공동주택 현장에서 AI 기반 외벽 균열 점검 로봇의 실증을 완료했다고 14일 밝혔다.

이번 실증은 오픈이노베이션 사업의 일환으로 진행됐다. 서울경제진흥원의 ‘AI 브릿지 사업화 유망기술 선정 기업’인 에프디테크와 협업했으며, 호반건설은 현장 테스트베드를 제공하고 기술 검증을 지원했다.

AI 기반 점검 로봇은 외벽 내부 상태까지 점검하고, AI 분석을 통해 균열 여부와 손상 위치를 자동으로 판별한다. 이를 통해 점검 결과의 객관성과 신뢰도를 높이고, 고위험 작업에 투입되는 인력을 줄여 현장 안전성 향상에도 기여할 것으로 기대된다.

로봇은 4대의 카메라를 활용한 밀착 촬영과 비파괴·청음·초음파 기술을 적용해 외벽 균열과 손상 부위를 정밀하게 진단할 수 있다. 휴대와 조립이 간편해 점검 준비 시간도 줄일 수 있다는 설명이다.

해당 기술이 현장에 적용되면 외벽 내·외부를 동시에 진단할 수 있어 품질 관리 정밀도가 높아질 전망이다. 점검 데이터를 축적하면 균열 발생 이력 관리, 손상 추적, 보수 우선순위 판단 등 건축물 유지관리 전 과정에도 활용할 수 있다.

호반건설은 이번 실증 결과를 바탕으로 기술의 정확성과 활용성을 종합 검증하고, 현장 적용 방안을 검토할 계획이다. 향후 기술 고도화를 통해 균열 점검부터 보수까지 연계하는 ‘균열 관리 올인원 프로세스’ 구축도 추진한다.

이번 실증에는 에프디테크가 개발한 외벽 균열 점검 로봇과 AI 분석 기술, 비파괴 진단 기술이 적용됐다. 에프디테크는 AI 기반 시설물 점검·진단 로봇과 유지관리 플랫폼을 개발하는 스마트 건설기술 기업이다. 시설물 내·외부 점검 및 손상부 보수보강 로봇 기술을 기반으로 CES 2026 혁신상 건설·인프라 부문을 수상한 바 있다.

호반건설 관계자는 “오픈이노베이션을 통해 유망 기술을 발굴하고 현장 실증까지 연계함으로써 스마트 건설 기술 적용을 확대하고 있다”며 “앞으로도 혁신 기술 도입을 통해 현장 안전성과 시공 품질을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 호반건설은 수도권 정비사업 확대에도 속도를 내고 있다. 지난해 서울 중구 한국프레스센터에 서울사업소를 신설하며 수도권 정비사업 공략을 위한 거점을 마련했고, 최근에는 서울 중랑구 면목동 일대 ‘면목역6의5구역 가로주택정비사업’ 시공권을 확보했다. 지방 중심의 기존 사업 포트폴리오에서 벗어나 서울·수도권 핵심 입지로 사업 영역을 넓히는 모습이다.