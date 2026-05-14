캐시백 기준 완화...2년간 3%에서 1년간 1% 절감으로

[헤럴드경제=배문숙 기자]올해 하반기에는 가정에서 전기 사용량을 지난해보다 1%만 줄여도 1킬로와트시(kWh)당 최대 120원까지 돌려받을 수 있게된다.

한국전력이 중동 정세 불안에 따른 에너지 안보 위기에 대응하기 위해 이같은 내용이 담긴 ‘에너지 절감 특별 지원대책’을 추진한다고 14일 밝혔다.

지원대책은 ▷주택용 에너지캐시백 확대 ▷에너지 취약부문 고효율기기 지원사업 강화 ▷최대전력관리장치 보급 확대 등 세가지가 핵심이다.

우선 일반 가정을 대상으로 하는 주택용 에너지캐시백 제도의 지급 기준을 완화한다. 기존에는 직전 2개년 동월 평균 사용량보다 3% 이상 전기를 절감해야 인센티브를 받을 수 있었지만, 올해 7~12월 검침분에 대해서 1%만 줄여도 캐시백을 지급한다.

지급단가도 절감률 구간에 따라 1kWh당 20∼30원을 더해 최대 120원까지 캐시백을 지급한다. 한전은 적정 실내온도 유지, 사용하지 않는 조명 끄기 등 생활 속 작은 절약 실천만으로도 혜택을 받을 수 있도록 제도를 개선했다고 설명했다.

에너지 취약부문에 대한 지원도 강화한다. 뿌리기업(주조·열처리·정밀가공업종 등), 소상공인, 농사용 고객, 사회복지시설을 대상으로는 고효율기기 교체 지원 규모를 늘린다.

오는 18일부터 LED, 인버터 등 17개 품목의 지원 단가를 기존보다 2배 높이고, 사회복지시설에는 기기 구매가격의 70%까지 지원을 확대한다. 이를 통해 설비 교체 여력이 부족한 고객들의 에너지 효율을 개선하고 전기요금 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

일반·산업·교육용 고객을 위한 최대전력관리장치는 대당 지원금을 기존 350만원에서 700만원으로 상향하고 물량도 늘려 보급지원을 확대한다.

김동철 한전 사장은 “불을 끄고 견디던 과거의 절약이 인내였다면 지금의 절약은 모두에게 이익이 되는 합리적 소비로 진화했다”며 “앞으로도 에너지 절약이 국민의 이익이 되는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.