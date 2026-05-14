‘BSDA 2026’ 성능 시연 행사에 韓업체 중 유일 참가 “NATO·유럽 요구 차세대 전장 운용 방향성 제시”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화에어로스페이스가 루마니아에서 유·무인 복합전투체계 통합 성능 시연을 완료했다고 14일 밝혔다. 국내 개발 군용 무인차량이 유럽 현지에서 성능을 시연한 최초 사례다.

한화에어로스페이스는 지난 12일(현지시간) ‘BSDA 2026(Black Sea Defense & Aerospace)’ 국제 방산전시회에서 열린 성능 시연 행사(Demo Day)에 국내 업체 중 유일하게 참가했다. 이날 행사에는 루마니아 육군참모총장인 치프리안 마린 중장을 비롯해 미르체아 골로간 국방참모본부 자원담당 차장, 다니엘 포프 육군참모차장 등 각국 방산업계 주요 인사 등 50여 명이 참관했다.

한화에어로스페이스는 차륜형 장갑차 타이곤(TIGON)과 다목적무인차량(UGV), 그룬트(GRUNT), 에스토니아의 밀렘 로보틱스가 개발한 테미스(THeMIS)를 통합 운용하는 유·무인 복합전투체계 (MUM-T) 시연을 선보였다.

이와 관련 한화에어로스페이스 관계자는 “한화에어로스페이스 관 유럽 및 글로벌 UGV 시장에서의 경쟁력을 보여줬다는 점에서 의미가 크다”며 “북대서양조약기구(NATO)와 유럽 시장이 요구하는 차세대 전장 운용 방향을 제시했다는 평가를 받았다”고 전했다.

그룬트와 테미스 무인지상차량은 위험 지역에 선행 투입돼 드론과 연동한 정찰·감시 임무를 수행하고, 타이곤 장갑차는 병력 수송과 화력 지원을 담당했다. 이어 무인차량을 활용한 물자 보급과 부상자 후송으로 시연이 이어졌다. 특히 그룬트는 기존 아리온스멧(Arion-SMET) 기반 차세대 다목적무인차량으로, 하이브리드 구동 방식을 적용했으며, 최대 900kg급 적재 능력과 자율 추종 주행, 자동인지 및 추적, 전자전 대응 성능 등을 구현했다.

행사를 참관한 한 루마니아 군 지휘관은 “이번 성능시연을 통해 앞으로 기존 무기체계와 UGV 전력이 구체적으로 어떻게 통합 운영될 수 있는지 확인할 수 있었다”며 “특히 한화가 개발한 다목적무인차량의 우수성을 살펴볼 수 있는 좋은 기회였다”고 말했다.

박병호 한화에어로스페이스 LS4사업단장은 “국내 개발 UGV가 유럽에서 첫 성능 시연을 성공적으로 마치며 기술 경쟁력과 운용 확장성을 글로벌 시장에서 입증했다”며 “전장에서 다양한 임무를 통합 수행할 수 있는 유∙무인복합체계 역량을 실기동 환경에서 검증해 NATO와 유럽 고객들이 요구하는 차세대 지상전 운용 개념은 물론, 국내 군이 추진 중인 다목적 무인체계 발전 방향을 제시했다는 측면에서도 의미가 남다르다”고 말했다.