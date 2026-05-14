지리 프리페이스 TCR, 데뷔전서 첫 승 달성 1라운드 순위에서 2~5위 차지

[헤럴드경제=서재근 기자] 지커의 지주사인 지리홀딩그룹 내에서 레이싱 활동을 담당하는 지리 그룹 모터스포츠가 2026 시즌 TCR 월드 투어에서 첫 승을 달성하며 존재감을 드러냈다.

지리 그룹 모터스포츠는 지난 8일부터 10일까지 이탈리아에 위치한 미사노 월드 서킷 마르코 시몬첼리에서 열린 2026 시즌 TCR 월드 투어 1라운드의 레이스 2에서 첫 승리를 달성했다고 14일 밝혔다.

TCR 월드 투어 시즌 첫 승은 지리 그룹 모터스포츠가 공식 파트너인 지리 시안 레이싱팀에 새롭게 공급하는 지리 프리페이스 TCR 레이스카로 달성했다. 지난 시즌까지 TCR 월드 투어에서 활약했던 링크앤코 03 TCR을 대체하는 지리 프리페이스 TCR은 많은 관심 속에서 지난 4월 13일 최초 공개됐다.

지리 프리페이스 TCR은 지리자동차의 중형 세단 싱루이를 기반으로 개발됐으며, TCR 규정에 맞춰 350마력 내외의 최고출력을 발휘하는 4기통 2.0ℓ 가솔린 터보 엔진을 사용한다.

지리 프리페이스 TCR과 함께 올 시즌 TCR 월드 투어 첫 승을 안긴 드라이버는 중국 국적의 마칭화다. 세 번째 그리드에서 출발한 마칭화는 빠른 스타트로 경기 초반 2위로 올라섰고, 6번째 랩에서 선두를 탈환하며 지리 그룹 모터스포츠 그룹에 승리를 안겼다.

아울러 팀 동료 테드 비요크가 3위를 차지하며 함께 포디움에 올랐다. 앞서 열린 레이스 1에서는 링크앤코 03 TCR을 타고 2025 시즌 TCR 월드 투어 챔피언을 차지한 얀 엘라셔가 3위를 차지했다. 이로써 지리홀딩그룹은 올 시즌 TCR 월드 투어 1라운드의 모든 레이스에서 포디움에 오르는 결과를 달성했다.

아울러 지리 프리페이스 TCR이 2026 시즌 TCR 월드 투어 1라운드 순위에서 2위부터 5위까지 연달아 차지했다.

지리 그룹 모터스포츠 관계자는 “지리 프리페이스 TCR의 데뷔 무대였음에도 불구하고 우승이라는 큰 결과를 이룩한 것은 진정 역사적인 순간이다”라며 “지리 그룹 모터스포츠는 더욱 완벽한 프리페이스 TCR을 만들어나가며 시즌 우승을 차지하기 위해 앞으로 나아갈 것”이라고 말했다.