2024년 4월 개소 이후 총 377회 891명 봉사 참여...유기 동물 보호 및 입양문화 확산, 동물복지 인식 개선 등에 기여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구는 보호·입양을 포함한 반려동물 복합 문화 공간인 ‘서대문 내품애(愛)센터’가 유기견 돌봄 자원봉사 장소로 인기를 모으고 있다고 14일 밝혔다.

2024년 4월 센터 개소 이후 현재까지 377회에 걸쳐 기업체 직원, 대학생, 가족 단위 시민 등 총 891명이 유기 동물 보호 및 입양문화 확산, 동물복지 인식 개선 등을 위한 봉사에 참여했다.

이러한 가운데 이달 4일에는 강북삼성병원 간호사 14명이 자원봉사자로 나섰다. 이들은 센터 내 유기견 보호시설 환경정비 후 유기견들과 함께 홍제천 변을 산책하며 교감 활동을 가졌다.

한 간호사는 “생명의 소중함과 책임 있는 반려 문화의 의미를 되새기는 시간이었으며 유기견의 정서 안정과 사회성 향상에 도움이 되었길 바란다”고 말했다.

이번 봉사를 계기로 강북삼성병원은 올해 10월까지 월 1회 이 같은 활동을 이어갈 예정이다.

서대문 내품애센터 관계자는 “바쁜 일상 속에서도 봉사에 참여해 주신 간호사분들께 감사드리며 센터를 성숙한 반려동물 문화를 조성하고 생명 존중의 가치를 실현하는 거점 공간으로 운영해 나가겠다”고 말했다.