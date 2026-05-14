EU 주도 에너지 절감 협약 참여 현지 전력회사와 협력, 유럽시장 공략

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 국내 기업 최초로 유럽연합(EU)의 ‘스마트 가전 에너지 행동강령(Code of Conduct for Energy Smart Appliances)’에 서명했다고 14일 밝혔다.

이번 서명으로 유럽 각국 전력회사와의 협력을 확대하며 에너지 고효율 인공지능(AI) 가전 보급에 주력할 계획이다.

EU 집행위원회 산하 공동연구센터(JRC)가 주도하는 에너지 행동강령은 가전과 전력망을 연계해 전력 사용이 집중되는 시간대의 수요 분산을 목표로 하고 있다.

이를 위해 에너지 고효율 가전 개발과 보급 확대를 장려하고, 가전회사와 전력회사 간의 협력을 강화하고 있다.

삼성전자는 영국 브리티시 가스, 네덜란드 쿨블루 등 유럽 주요 에너지 기업들과 파트너십을 맺고 전기료 절감 혜택을 제공하고 있다. 향후 파트너십을 더욱 확대한다는 방침이다.

삼성전자의 일체형 세탁건조기·세탁기·식기세척기는 EU 에너지 등급 등록 시스템에 ‘에너지 스마트 가전’으로 등록돼 부하가 적은 시간에 기기 사용을 제안하는 ‘맞춤 예약’ 기능을 갖췄다.

일부 유럽 국가에서는 EU 에너지 등급 등록 시스템에 등록된 고효율·에너지 절감형 스마트 가전을 중심으로 보조금이나 세제 혜택을 제공하는 정책도 운영 중이다.

삼성전자는 향후 EHS 히트펌프와 에어컨도 ‘에너지 스마트 가전’에 등록할 계획이다. 지난달 유럽 시장에 출시한 ‘비스포크 AI 식기세척기’는 유럽 에너지 소비효율 최고 등급(A등급)보다 최대 20% 에너지 사용을 절감해준다.

다음달에는 A등급 대비 에너지 사용량을 최대 65% 추가 절감하는 ‘비스포크 AI 세탁기’도 출시한다.

양혜순 삼성전자 DA사업부 부사장은 “이번 서명은 삼성전자의 고효율 기술 경쟁력과 에너지 절감 생태계 확대 노력을 보여주는 사례”라며 “이를 기반으로 유럽 내 다양한 전력회사들과 에너지 협력을 더욱 확대할 것”이라고 말했다.