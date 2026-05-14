[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘와인 바꿔치기’ 논란에 휘말린 안성재 셰프가 유튜브 채널 운영을 잠정 중단한다.

유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 측은 13일 커뮤니티를 통해 “제작진은 현재 채널의 방향성과 운영 전반 및 신중한 콘텐츠 제작을 위해 당분간 채널 재정비의 시간을 갖고자 한다”고 밝혔다. 이어 “그동안 채널을 아껴주시고 지켜봐 주신 분들께 더 책임감 있는 모습과 좋은 콘텐츠로 다시 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

안 셰프가 운영 중인 미쉐린 2스타 식당 ‘모수’는 최근 와인을 바꿔치기 했다는 논란에 휘말렸다. 한 손님이 지난달 모수에서 샤또레오빌바르통 2000년 빈티지를 주문했으나 이 제품보다 약 10만 원 가량 저렴한 2005년 빈티지를 제공받았다는 내용의 글을 온라인에 올리면서다. 모수 측이 고의로 와인을 바꿔치기 했는지는 알 수 없지만, 이후 손님이 와인 라벨을 확인을 요청했을 때도 모수 측은 2000년산을 보여주며 거짓말을 했고, 손님이 문제 제기를 했을 때도 사실대로 말하지 않았다.

논란이 커지자 안 셰프는 의혹이 불거진 지 보름 만인 지난 6일 자신의 인스타그램을 통해 직접 입장문을 내고 “저의 업장에서 발생한 미흡한 서비스로 실망을 드린 점 다시 한번 정중히 사과드린다”고 했다. 다만 소믈리에의 개인적인 실수라며, 업소 차원의 고의적·상습적 바꿔치기 의혹은 부인했다.

사과는 했지만, 안 셰프는 사과 직후 같은 날 유튜브 채널에 새 영상을 올리며 진정성이 없다는 비판을 받았다.