중동 전쟁 여파로 협력사 부담 커진 데 따른 조치

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대는 협력사 지원을 위해 총 7400억원 규모의 자재대금을 최대 9일 앞당겨 지급한다고 14일 밝혔다.

글로벌 공급망 불안과 원자재 가격 상승 등으로 협력사의 자금 부담이 커진 데 따른 조치다.

먼저 조선·해양 부문의 HD현대중공업과 HD현대삼호가 약 5680억원의 자재대금 선지급에 나선다. HD현대마린엔진, HD현대마린솔루션도 각각 257억원과 100억원의 자재대금을 협력사에 조기 지급할 계획이다. 에너지 부문의 HD현대일렉트릭은 1330억원을 조기 집행한다.

건설기계 부문의 HD건설기계는 협력사를 위해 원자재 가격 변동분을 납품 대금에 반영하는 하도급대금 연동제의 조정 주기를 단축한다. 또 협력사의 긴급 요청 사항을 신속히 지원할 예정이다.

HD현대는 글로벌 불확실성이 높을 때마다 협력사 지원에 적극 나서고 있다. 지난달에도 중소 협력사들의 생산 차질을 최소화하기 위해 선박 건조 핵심 원재료인 에틸렌, 도료 원료 등을 선제적으로 확보했다. 또 설날, 추석 등 명절이 다가올 때마다 협력사들에 일찍이 자재대금을 지급하고 있다.

HD현대 관계자는 “대외 환경의 불확실성이 지속되는 상황에서 협력사의 안정적인 사업 활동을 지원하기 위한 조치”라며 “협력사는 운명공동체인 만큼 앞으로도 동반성장을 위한 상생 방안을 지속적으로 시행해 나갈 것”이라고 말했다.