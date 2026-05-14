19일 한양대병원서 의료기관 대형 화재 및 다수 사상자 발생 상황 가정한 실전 대응훈련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구는 복합재난 상황에 대한 실전 대응 역량을 강화하기 위해 오는 5월 19일 ‘2026년 재난대응 안전한국훈련’을 한다.

‘재난대응 안전한국훈련’은 반복되는 재난에 대비해 대응 역량을 높이고, 각종 재난 발생 시 국민 피해를 최소화하기 위해 매년 범국가적으로 실시하는 훈련이다.

올해 훈련은 지역 내 상급종합병원인 한양대병원에서 대형 화재로 다수의 사상자가 발생하는 긴급 상황을 가정해 진행된다. 특히 병원이라는 시설 특성을 고려해, 스스로 대피가 어려운 환자들의 신속한 안전 확보와 중증도별 환자 분류 및 병원 간 이송 등 응급의료 대응 체계 전반을 점검하는 데 중점을 둔다.

주요 훈련 내용은 ▷병원 내 화재 발생에 따른 긴급 대피 및 환자 이송 ▷다수 사상자 발생에 따른 응급 의료체계 가동 ▷화재 진압 및 인명 구조 ▷상황전파부터 초기대응, 비상대응, 수습·복구까지 전 과정에 대한 대응훈련이 포함되어 있다.

성동구는 이번 훈련에서 토론훈련과 현장훈련을 동시에 실시해 재난 발생 시 대응 상황을 그대로 재현하고, 한양대병원 현장과 성동구 재난안전대책본부를 실시간으로 통합 연계하여 진행한다.

또, 재난안전통신망(PS-LTE) 장비를 훈련 전 과정에 활용하여 유관기관 간 신속하고 끊김 없는 상황 공유 등 소통 체계를 점검, 실제 재난 발생 시 즉각적인 공동 대응이 가능하도록 협업 체계를 강화한다.

이날 훈련에는 성동구청, 성동소방서, 성동경찰서, 한양대병원 등 관계기관을 비롯해 자율방재단, 국민체험단 등 총 250여 명이 참여해 실전을 방불케 하는 재난 대응훈련을 펼칠 예정이다.

구는 이번 훈련을 통해 의료기관 재난 발생 시 초기 골든타임 확보를 위한 기관별 역할 수행 능력과 협동 대응 역량을 한층 높이고, 주민 참여 중심의 체험형 훈련을 통해 구민 안전의식 제고와 재난 대응 역량 강화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

구 관계자는 “병원은 재난 발생 시 대규모 인명 피해로 이어질 가능성이 큰 시설인 만큼, 유관기관 간 유기적인 협력과 실전과 유사한 맞춤형 훈련이 무엇보다 중요하다”며 “비상 상황 속에서도 흔들림 없는 재난 대응 체계를 가동하여 구민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.