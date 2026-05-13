공천 갈등·보수 쇄신론 탈당 원인 당 지도부, 민심보다 계파 논리… 개혁신당 선택

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]정승연 전 국민의힘 인천 연수갑 당협위원장이 결국 국민의힘을 떠나 개혁신당 입당을 선언하면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다.

정 전 위원장은 국민의힘 탈당 이유로 공천 과정의 불공정성과 보수 진영의 쇄신 실패를 정면으로 지목했다.

그는 “오랫동안 지켜왔던 당을 떠나는 것은 제 청춘과 신념의 일부를 찢어내는 고통스러운 결단이었다”고 말할 정도로 탈당 결정이 쉽지 않았음을 강조했다.

정 전 위원장이 가장 강하게 문제 삼은 부분은 공천 과정이었다.

20년 지킨 당에서 설명 없는 배제… 공천 갈등 정면 비판

그는 “20년 동안 지역을 지키며 주민들과 동고동락했지만, 당 지도부와 가깝다는 이유로 무연고 인사가 낙하산 공천됐다”고 주장했다.

그러면서 “설명 없는 배제와 무너진 공정, 철저히 짓밟힌 민심이 결국 탈당을 결심하게 만들었다”고 밝혔다.

특히 정 전 위원장은 공천헌금 수수 의혹으로 검찰 수사를 받는 인사가 공천 대상에 포함된 점을 언급하며 “국민의힘 지도부가 공정과 상식을 완전히 저버렸다”고 비판했다.

그의 탈당 배경에는 최근 국민의힘 내부를 둘러싼 계파 갈등과 공천 논란에 대한 실망감도 자리하고 있다는 분석이 나온다.

그는 지난 12일 국회 기자회견에서 “국민의 목소리보다 특정 세력과 강성 지지층의 목소리에만 흔들리는 정치를 보며 더 이상 침묵할 수 없었다”며 현 지도부 운영 방식에 강한 불만을 드러냈다.

또 장동혁 지도부를 겨냥해 “국민들이 원한 것은 과거 권력에 대한 집착이 아니라 잘못에 대한 반성과 쇄신이었다”고 주장했다.

“무너진 보수 다시 세우겠다”… 연수갑서 보수 개혁 신호탄

정 전 위원장은 이번 탈당을 단순한 정치적 이동이 아니라 “무너진 보수를 다시 세우기 위한 결단”이라고 규정했다.

그러면서 “지금의 보수는 원칙도 명분도 상식도 잃어버렸다”며 “진짜 보수는 권력에 줄 서는 정치가 아니라 국민의 삶을 지키는 정치여야 한다”고 강조했다.

정 전 위원장이 개혁신당을 선택한 배경 역시 기존 보수 정치에 대한 문제의식과 연결돼 있다는 해석이 나온다.

그는 “개혁신당에서 다시 시작하겠다”며 “연수갑에서 보수 개혁의 신호탄을 쏘아 올리겠다”고 밝혔다.

지역 정치권에서는 정 전 위원장의 탈당이 단순 개인 행보를 넘어 지방선거를 앞둔 인천 보수 진영 재편 흐름에 적지 않은 영향을 미칠 수 있다는 관측도 나온다.

특히 인천 연수갑 지역에서 오랜 기간 활동해온 인물이 공개적으로 당 지도부와 공천 시스템을 비판하며 탈당한 만큼, 향후 보수층 민심 변화와 표심 향방에도 변수로 작용할 가능성이 제기되고 있다.