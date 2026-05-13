‘동물의 숲’ 테마 체험형 축제… 청소년 동아리·대학생 기획단 직접 참여 플리마켓·가족 퀴즈대회 운영… 소통·나눔 프로그램 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구는 5월 청소년의 달을 맞아 청소년과 가족이 함께 즐기는 참여형 축제 ‘잠실유니버스’를 오는 16일 잠실청소년센터에서 개최한다.

이번 행사는 청소년들이 직접 기획과 운영에 참여하는 체험형 축제로 마련됐다. 청소년운영위원회와 외국어활동단 등 청소년 동아리와 대학생 기획단이 함께 프로그램을 운영한다.

청소년과 가족, 지역주민 등 약 200명이 참여할 것으로 예상되며, 별도 신청 없이 현장에서 자유롭게 다양한 프로그램을 즐길 수 있다.

특히 올해는 축제 공간 전체를 ‘동물의 숲’ 테마의 마을처럼 구성한 점이 특징이다. 체험부스를 각각 개성 있는 8개의 ‘숲 마을’ 형태로 꾸며 현장 몰입감을 높였다.

공방의 숲에서는 동전지갑과 동물 가면 만들기, 힐링의 숲에서는 스트레스볼 던지기가 진행된다. 여행의 숲에서는 미니 컬링(평창)과 서핑 체험(양양), 알밤 찾기(공주) 등 자매도시 연계 활동이 마련되며, 운동의 숲에서는 양궁과 스피드 컵쌓기, 플로어볼(실내 하키) 등 다양한 신체활동 프로그램을 즐길 수 있다.

올해는 가족이 함께 참여하는 프로그램도 강화했다. ‘물건의 숲’에서는 가족이 직접 판매자로 참여하는 ‘팸리마켓(패밀리 플리마켓)’을 열어 자원순환과 나눔을 실천한다. ‘공부의 숲’에서는 가족 참여형 퀴즈대회 ‘위(We) 퀴즈 온 더 잠청센’을 통해 가족 간 협력과 소통의 시간을 마련할 예정이다.

송파구 유일의 청소년 창작·디지털 체험 특화시설인 오금청소년센터도 가정의 달 프로그램을 운영한다. 오는 23일 가족이 함께 참여하는 ‘일일 사진관’과 3D프린터를 활용한 나만의 키보드 캡 제작 체험을 진행할 예정이다.