국힘 공소취소 저지 선대위 공식 출범 우재준 “논의없이 인선” 선대위원 사퇴 당 지도부 반발 탈당으로까지 이어져

국민의힘이 장동혁 대표를 공동 상임선대위원장으로 하는 6·3 지방선거 중앙선거대책위원회를 꾸리고 본격적인 선거전에 돌입했다.

당 안팎에서 제기되는 장 대표에 대한 ‘2선 후퇴론’에도 불구하고 장 대표가 전면에 나서면서, 정치권에서는 사실상 ‘장동혁 원톱 체제’로 이번 선거를 치르게 됐다는 평가가 나온다.

13일 국민의힘은 서울 여의도 중앙당사에서 ‘국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회’ 출범식을 개최했다.

국민의힘은 전날 장 대표를 비롯해 심교언 건국대 부동산학과 교수, 양준모 연세대 경제학과 교수, 이윤진 건국대 건강고령사회연구원 교수, 최지예 주식회사 지예수 이사가 공동 상임선대위원장을 맡는다고 밝혔다.

아울러 공동선대위원장에는 송언석 원내대표, 정점식 정책위의장, 신동욱·김민수·김재원·우재준·조광한 최고위원이 이름을 올렸다.

선대위 산하에는 ‘공소취소 특검법 저지 위원회’가 설치됐다. 검사 출신 주진우 의원이 위원장을 맡는다. 정희용 사무총장이 이끄는 실무 조직인 선거대책본부도 꾸렸다. 정책공약본부장은 박수영 의원, 전략본부장은 서천호 의원, 기획본부장은 유영하 의원이 각각 맡았다. 강명구 의원은 조직본부장, 서지영 의원은 홍보본부장을 맡는다.

곽규택 의원이 본부장을 맡은 클린선거본부도 설치됐다. 당 대변인인 박성훈·최보윤·최수진·박충권 의원은 공보단장으로 이름을 올렸다.

다만 선대위 출범을 둘러싸고 “충분한 논의 없이 인선이 이뤄졌다”면서 당내 일각에서 반발의 목소리도 이어진다. 우재준 최고위원은 헤럴드경제와의 통화에서 “수도권 후보들이 (장 대표에 대한) 불만이 많으니, 적어도 (지도부 차원에서) 이런 문제에 대해 상의도 하고 전략도 논의했어야 한다”고 지적했다.

앞서 주광덕 남양주시장 예비후보도 ‘후보 미등록’을 거론하며 장 대표의 2선 후퇴를 요구한 바 있다. 당 지도부는 이날 오전까지 주 예비후보가 후보 등록 여부에 대한 입장을 밝히지 않을 경우 최고위 차원에서 공천 취소 등을 논의할 가능성도 열어두고 있는 것으로 전해졌다.

당 지도부에 대한 반발이 탈당으로도 나타나고 있다. 정승연 전 국민의힘 인천 연수갑 당협위원장은 이날 개혁신당에 입당하고, 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 출마를 선언했다. 그는 국회에서 기자회견을 열고 “오랫동안 지켜왔던 당을 떠나는 건 스스로를 찢어내는 듯한 고통스러운 결단이었다”며 “국민의힘 지도부가 공정과 상식을 완전히 저버렸다”고 지적했다. 윤채영 기자