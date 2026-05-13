한국수자원공사, 중국 장강수리위원회와 물관리 협력 20주년 기술교류회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 12일 대전 대덕구 본사와 연구원에서 중국 수리부 산하 장강수리위원회(Changjiang Water Resources Commission)와 ‘제16회 한·중 정기 기술교류회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 2006년 기술협력 양해각서 체결 이후 이어온 양 기관 협력 20주년을 계기로 마련됐다.

장강수리위원회는 중국 최장 하천인 장강(양쯔강) 유역의 수자원 계획과 관리, 홍수·가뭄 대응 등을 담당하는 통합물관리 기관이다.

양 기관은 대규모 유역과 수자원시설을 운영·관리하는 공통점을 바탕으로 지난 20년간 수자원 정책, 댐 운영, 수재해 대응 등 물관리 분야의 기술과 현장 경험을 공유해 왔다.

아시아물위원회(Asia Water Council) 창립 초기부터 함께 참여한 인연을 바탕으로 양자 교류와 다자 협력의 폭을 넓혀가고 있다.

이날 윤석대 한국수자원공사 사장은 마수이산(Ma Shuishan) 장강수리위원회 부위원장을 비롯한 대표단과 고위급 면담을 갖고, 인공지능(AI)·디지털 기반의 물관리 전환과 향후 협력 방향을 논의했다.

양측은 기후위기로 홍수와 가뭄의 불확실성이 커지는 상황에서 데이터 기반 예측과 통합 운영 역량이 중요하다는 점을 확인하고, 공동연구 확대, 전문가 교류, 국제 수자원 분야 협력방안 등 향후 실무 협력 확대 방향을 논의했다.

교류회에서는 ‘AI 및 디지털트윈 기반 수자원 관리’를 주제로 ▷수자원 정보 분석 및 물배분 기술 ▷댐 인프라 디지털트윈 구축 및 운영 ▷글로벌 수자원 협력 및 공동사업 추진 등에 대한 발표와 논의가 진행됐다.

한국수자원공사는 AI와 디지털 기술을 활용한 수자원 관리와 댐 운영 고도화 방안을 소개했고, 장강수리위원회는 장강 유역의 디지털 전환 사례와 대규모 수자원 관리 경험을 공유했다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “이번 기술교류회는 20년간 축적된 양 기관의 신뢰를 바탕으로 미래 물관리 협력의 방향을 구체화하는 자리”라며 “양 기관의 현장 경험과 디지털 혁신 기술을 연계해 기후위기 시대에 필요한 실질적 해법을 함께 만들어 가겠다”고 말했다.