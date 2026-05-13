[헤럴드경제=조용직 기자] 2018 평창기념재단은 지난 제1차 정기이사회를 거쳐 이혁렬 대한바이애슬론연맹회장을 신임 이사장으로 선임했으며 문화체육관광부 장관 승인 절차를 모두 마쳤다고 11일 밝혔다. 임기는 3년이다.

이혁렬 신임 이사장은 2022년 베이징 동계올림픽 선수단 부단장, 2024년 강원 동계청소년올림픽 선수단장, 2024년 파리올림픽 지원단장 및 코리아하우스 단장 등을 맡아 동·하계 올림픽을 아우르는 국제대회 운영 경험을 축적해왔다. 2025년 하얼빈 동계아시아경기대회에서는 한국 바이애슬론 종목 최초로 여자 스프린트 금메달과 여자 계주 은메달을 수확했다.

이 이사장은 ㈜에스폴리텍 대표이사를 역임하며 기술혁신과 수출 확대를 이끌었고, ‘무역의 날 5,000만불 수출의 탑’, 대통령 표창, 석탑산업훈장 등 다수의 성과를 통해 경영 역량을 입증했다.

이 이사장이 취임하게되면서, 재단은 이를 계기로 기업 경영의 효율성과 스포츠 행정의 전문성을 결합한 운영체계를 구축하고, 1년 이상 이어진 이사장의 부재에 따른 리더십 공백을 해소하며 조직 운영의 안정성을 회복할 것으로 기대하고 있다.

이 이사장은 “평창 동계올림픽이 남긴 시설과 경험을 기반으로 동계스포츠 관련 메가 이벤트 유치, 유망주 육성, 지역 연계 프로그램 등 지역과의 ‘상생형 운영 모델’을 구축하는 데 중점을 두고 재단을 운영하겠다”고 밝혔다.