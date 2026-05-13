송미령 장관, 춘천 RE100 자립마을 방문 전력 96% 자체 생산…“햇빛소득 전국 확산 추진”

[헤럴드경제=김선국 기자] 전기료 부담과 에너지 불안이 커지는 가운데 태양광으로 마을 전력 대부분을 직접 생산하는 ‘에너지 자립 농촌’ 모델이 주목받고 있다. 정부도 영농형 태양광 확대와 함께 농촌 에너지 전환에 속도를 내고 있다.

송미령 농림축산식품부 장관은 13일 강원 춘천시 사북면 송암리 솔바우 마을을 찾아 주민 참여형 태양광 발전 사업 현장을 점검하고 주민 의견을 들었다.

솔바우 마을은 농촌 주택과 농업 생산에 필요한 전력의 96%를 자체 생산하는 RE100 에너지 자립마을이다. RE100은 기업이나 지역이 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 충당하는 글로벌 캠페인을 말한다. 연간 필요 전력 706MWh 가운데 686MWh를 직접 생산하고 있다.

특히 주민들이 참여하는 마을발전소를 통해 얻은 수익을 복지사업과 공동사업에 활용하고 있다는 점에서 주목받고 있다.

마을협동조합이 운영하는 태양광 발전소는 연간 1억원 규모 수익을 내고 있으며 ▷취약계층 지원 ▷노인복지재단 기부 ▷노인 동행택시 ▷우유배달 사업 등에 활용되고 있다.

이번 방문은 농식품부가 추진 중인 ‘농업·농촌 에너지 대전환 전략’과 최근 국회를 통과한 영농형태양광법 후속 현장 점검 성격도 담겼다.

영농형 태양광은 농사를 지으면서 동시에 태양광 발전을 할 수 있는 방식이다. 정부는 농촌 에너지 자립과 농가 소득 확대를 동시에 기대하고 있다.

현장에서는 에너지 비용 부담을 줄이기 위한 추가 지원 필요성도 제기됐다.

홍성수 솔바우영농조합법인 대표는 “도정 공장은 전기 사용량이 많아 에너지 비용 부담이 크다”며 “최근 중동 정세 불안 등을 겪으면서 에너지 자립 필요성을 더 크게 느끼고 있다”고 말했다.

주민 간담회에서는 농촌 기본소득 확대와 에너지 절감 시설 지원 확대 요청도 나왔다.

송 장관은 “농촌은 농지와 저수지 등 에너지 전환에 활용할 수 있는 자원이 풍부하다”며 “농업의 공익적 가치를 유지하면서도 에너지 자립과 소득 확대를 함께 이룰 수 있는 모델을 확산해 나가겠다”고 말했다.