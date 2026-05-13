법무부, 경찰청 등과 해킹 범죄조직 총책급 태국서 송환

[헤럴드경제=최의종 기자] 다수 웹사이트를 해킹해 금융계좌와 가상자산 계정에 침입하고 총 380억원 이상을 가로챈 범죄조직 총책급이 국내로 송환됐다.

법무부는 13일 오전 태국 방콕에서 해킹 범죄조직 총책급 범죄인 중국 국적 40세 남성 A씨를 경찰청과 함께 인천공항으로 송환했다고 밝혔다.

법무부에 따르면 A씨는 태국 등 해외에서 해킹 범죄단체를 조직하고 2023년 8월께부터 지난해 4월께까지 알뜰폰 사업자 등 홈페이지에 침입해 불법 수집한 개인정보를 활용해 피해자 금융계좌 등에서 무단으로 거액 예금을 인출한 혐의 등을 받는다.

법무부가 확인한 피해자에는 방탄소년단(BTS) 정국 등 유명 연예인과 대기업 회장, 벤처기업 대표 등이 포함된 것으로 알려졌다.

법무부는 경찰청과 협력해 인터폴 합동작전으로 지난해 5월 태국 현지에서 총책급 공범 중국 국적 36세 남성 B씨를 검거했다. 같은 현장에서 A씨 신병을 추가로 확보했다. B씨는 지난해 8월 태국에서 한국으로 송환돼 같은 해 9월 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

법무부는 범죄인 송환을 위해 지난해 5월 태국 당국에 긴급인도구속(정식 범죄인인도 청구 전 범죄인 신병을 우선 확보해달라고 요청하는 조약상 제도)을 청구하고, 지난해 8월 범죄인인도를 청구했다. 이후 태국 내 범죄인인도 재판절차를 거쳐 당국 승인을 받아 국내로 송환했다.

법무부는 신속한 범죄인 송환을 위해 지난해 7월 태국 현지에 담당 검사와 수사관을 파견해 태국 대검찰청과 경찰청 관계자와 면담을 벌이고, 지난해 10~12월 태국 대검찰청과 수시로 화상회의를 여는 등 공조를 이어왔다고 설명했다.

법무부는 “앞으로도 경찰청, 외교부 등 관계기관과 긴밀한 협력을 바탕으로 해킹, 온라인 사기 등 국민 안전을 위협하는 초국가범죄를 끝까지 추적해 엄정히 대응하겠다”라고 밝혔다.