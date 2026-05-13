올 14개 성동형 ESG 실천 공모사업 선정 단체와 협약 체결, 오는 11월까지 주민 참여형 기반 사업 추진...폐자원 새활용부터 발달장애 청년과 독거 어르신 지원까지 생활 속 작은 실천으로 지역사회 ESG 문화 확산 나서

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구가 ‘2026년 성동형 ESG 실천 공모사업’에 선정된 14개 단체와 업무협약을 체결하고 본격적인 사업 추진에 나선다.

지난 2022년 전국 지자체 최초로 시작된 ‘성동형 ESG 실천 공모사업’은 올해로 5회째를 맞았다. 주민들이 다소 어렵게 느낄 수 있는 ESG 개념을 일상 속 실천 과제로 전환하며 지역사회 내 자발적인 ESG 실천 문화 확산을 이끌고 있다.

올해 선정된 사업들 또한 주민들이 생활 속에서 직접 참여하고 변화를 체감할 수 있는 실천형 과제로 구성돼 환경 보호와 사회적 가치 실현, 주민 참여 기반의 거버넌스 강화 등 ESG의 핵심 가치의 실천 문화 확대에 나선다.

이번 공모에 선정된 총 14개 사업에는 총 1억3056만 원이 지원된다. 선정 단체들은 오는 11월까지 성동구 전역에서 주민들과 직접 호흡하며 ESG 가치를 현장에서 구현해 나갈 계획이다.

먼저 ‘환경(E) 분야’에서는 폐플라스틱을 활용한 친환경 업사이클 우산 만들기, 폐마스크 새활용을 통한 순환 자원 체계 구축, 탄소 중립 및 생태 순환 정원 가꾸기 등을 통해 기후 위기 대응과 자원순환 문화 확산에 앞장선다.

‘사회(S) 분야’에서는 발달장애 청년 AI 크리에이터 양성, 독거 어르신 자서전 제작 등 소외계층의 자립을 돕고 정서적 유대감을 강화하는 사회적 가치 창출 사업들이 추진될 예정이다.

‘거버넌스(G) 분야’의 성과도 기대된다. 성동구 관내 기업과 청년을 연결하는 직무경험 프로젝트를 통해 실질적인 성장을 지원, 양육 불안 해소를 위한 사회적 공론화 프로젝트 등 지역 공동체의 문제를 주민이 직접 고민하고 대안을 찾는 주민 참여형 사업들이 전개된다.

구는 선정된 단체들이 사업을 안정적으로 추진할 수 있도록 적극적인 뒷받침에 나선다. 예산 지원뿐만 아니라 사업 추진 과정에서의 의견을 수렴하고, 실질적인 성과가 구민들에게 돌아갈 수 있도록 지원할 예정이다.

성동구는 그동안 ESG를 행정의 핵심 가치로 삼고 차별화된 정책을 펼쳐왔다. 지자체 최초로 경제(Economy)를 더한 ‘E+ESG’ 지표를 개발해 공공행정의 효율성을 높였으며, 기업과 연계한 사회공헌 사업 추진, 전국 지자체 최초로 ‘ESG 보고서’ 발간 등을 통해 투명한 행정을 실천하고 있다.