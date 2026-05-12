독서·체험·언어교육 연계… 지역사회 공존 문화 확산 아동부터 성인까지 참여… 다문화 감수성 높이는 프로그램 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구는 은평구립도서관이 오는 12월까지 다문화 이해와 지역사회 공존을 위한 ‘세상 하나, 마음 하나’ 사업을 운영한다고 밝혔다.

이번 사업은 다문화가정과 지역 주민의 상호 이해를 높이고, 독서·체험·언어 교육을 연계해 다양한 문화가 공존하는 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

프로그램은 ▷다문화 이해 프로그램 ▷다문화 체험 프로그램 ▷개인 역량 강화 프로그램으로 구성됐으며, 전 연령층이 참여할 수 있다.

‘다문화 이해 프로그램’은 ‘페이지 너머 러시아’, ‘한입에 담은 세계’ 등을 통해 여러 국가의 언어와 문화를 소개하며, 세계 문화 및 다국어 도서 전시를 병행한다.

‘다문화 체험 프로그램’으로는 ‘지구촌 놀이의 날’, ‘중국 맛보기 탐험대’, ‘작가와의 만남’ 등 참여형 활동이 진행된다.

아울러 지역 주민과 이주민이 함께하는 ‘그림책 지도사 자격증 과정’과 ‘상상 톡톡 그림책 교실’을 운영한다. 그림책 지도사 자격증 수료자는 향후 지역사회 프로그램 강사로 활동하며 지속 가능한 다문화 교육을 이어갈 계획이다.

도서관 관계자는 “다문화에 대한 이해와 존중은 지역사회가 함께 만들어가야 할 가치”라며 “앞으로도 도서관이 다양한 문화를 잇는 소통 공간 역할을 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.