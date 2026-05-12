[헤럴드경제=김보영 기자] 일본 대표 과자업체가 중동 사태에 따른 나프타 부족 여파로 감자칩 포장지를 당분간 흑백으로 인쇄하기로 했다.

12일 마이니치신문 등 현지 언론에 따르면 일본 과자 제조업체 가루비는 주력 제품인 ‘포테토칩스’ 포장재를 흑백 2색으로 출하한다고 최근 납품업체들에 공지했다.

대상은 저염 맛, 콘소메 맛, 김 맛 등 14가지 제품으로, 25일 출하분부터 순차적으로 적용된다. 당초 오는 7월로 예정했던 ‘사우어크림맛’ 신제품 출시는 연기됐다.

이 회사는 중동 정세 악화에 따른 나프타 수급 불안으로 인쇄용 잉크 공급이 불안정해지자 이 같은 결정을 내렸다고 설명했다. 가루비는 거래처에 “안정 공급을 최우선으로 유연하게 대응해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

원유 정제 과정에서 나오는 나프타 부족은 인쇄 잉크 원료인 용제와 수지 공급 차질로 이어지고 있다. NHK는 포장지 인쇄에 필요한 잉크를 구하기 어렵다는 목소리가 이미 업계 전반에서 나오고 있다고 전했다.

대형 식료품 및 육가공 업체인 이토햄요네큐홀딩스 역시 제품 포장을 흑백으로 전환하는 방안을 검토 중이다. 우라타 히로유키 사장은 지난 1일 “앞으로 화려한 포장은 어렵다”며 “흑백 등 심플한 포장이 될 가능성이 있다”고 말했다.

마이니치신문은 잉크 부족에 따른 포장재 인쇄 변화가 다른 제조업체로도 확대될 수 있다고 전망했다.