매출액 전년比 1.2% 증가한 4230억원 영업익 1.1% 감소…당기순이익 ‘반토막’

[헤럴드경제=권제인 기자] 진에어가 올해 1분기 매출액 4230억원, 영업이익은 576억원으로 집계됐다고 12일 밝혔다.

매출액은 전년 대비 1.2% 증가했고, 영업이익은 1.1% 감소했다. 당기순이익은 217억원으로 전년 동기 대비 52.6% 감소했다.

진에어는 지난 1분기 동계 성수기 해외 여행 호조로 견조한 실적이 유지됐지만, 중동사태 등 대외요인으로 비용이 상승하고 항공사 간 경쟁이 심화하고 있다고 진단했다.

이에 따라 진에어는 여객 수요에 맞춘 전략적 노선 운영과 고효율 기재 투입으로 비용을 절감하는 등 수익 제고에 집중하고 있다.

진에어는 2분기 고유가와 고환율로 원가 부담이 가중되며 대내외 경영 환경이 악화할 것으로 예상했다.

이에 따라 부산~푸꾸옥 노선 등 신규 취항을 통해 수요를 유치할 계획이다. 또한, 시장 상황에 대응해 공급을 조정하는 등 전사적 비용 절감에 나선다.

진에어 관계자는 “엄중한 경영 환경 속 절대 안전과 최상의 운항 경쟁력 확보를 바탕으로 내실경영에 집중하겠다”며 “통합 저가항공사(LCC)의 성공적 출범에 만전을 기할 계획이다”고 말했다.