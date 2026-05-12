李대통령 의지 담아 범정부 갈등조정담당관 체계 전격 가동

[헤럴드경제=서영상 기자] 청와대는 12일 오후 국민권익위원회와 함께‘제1차 갈등조정담당관 워크숍’을 개최했다고 밝혔다.

국민 생활 현장의 갈등과 반복적인 민원에 대한 범정부 대응체계를 본격적으로 가동한다는 차원이다.

이번 워크숍은 국민의 목소리를 끝까지 듣고 책임 있게 해결하라는 대통령의 강한 국정 운영 의지에 따른 것이다. 또 국민주권정부 출범 이후 강조해 온 ‘경청과 소통의 국정철학’을 전 행정기관에 구체적으로 정착시키겠다는 취지다.

행사에는 전성환 청와대 경청통합수석, 정일연 국민권익위원장 등 중앙정부와 지방정부, 교육청의 갈등조정담당관 등 300여 명이 참석했다.

최근 정부는 반복적인 민원과 집단갈등이 복합화·장기화 되는 상황에서 범정부 협업체계 구축을 위해 각 기관에 ‘갈등조정담당관’을 지정했다.

각 담당관은 기관 내 집단민원·특이민원의 접수와 처리를 총괄·관리하고 있으며, 민원 발생 원인을 사전에 점검하고 관계기관 간의 협의와 현장 조정 등 갈등 해결을 지원한다. 또 민원 대응 과정에서 기관 간 ‘책임 떠넘기기’나 소극행정 발생을 방지해 국민 입장에서 문제를 조정·관리하는 현장 책임자 역할도 수행하고 있다.

현재 중앙정부 51개 기관과 전국 17개 시·도 교육청이 갈등조정담당관을 지정했으며, 지방정부도 145개 기관이 지정 절차를 마쳤다. 정부는 이달 말까지 모든 지방정부의 갈등조정담당관을 지정해 전국 단위의 갈등 조정 대응체계를 구축할 계획이다.

이날 워크숍에서는 ▷반복 민원 사전 예방 ▷특이민원 신속 대응 ▷현장 경청 강화 ▷기관 간 협업체계 구축 등을 핵심 추진 과제로 제시했다.

전성환 청와대 경청통합수석은 “대통령께서도 민원 해결의 골든타임을 놓치지 않는 책임행정을 여러 차례 강조해 왔다”면서 “국민의 불편과 갈등을 선제적으로 해결하는 것이 국민 신뢰 회복의 출발점”이라고 강조했다.