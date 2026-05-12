12일 국민의힘 서울시당 선대위 발족식 吳 “주택 현안에 한 마디 언급도 없어”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 12일 “선대위 시민위원장 여러분들의 비전과 의견이 1000만 서울 시민에게 잘 전달만 돼도 무능하고, 무책임하고, 무비전인 정원오 후보에 대한 서울시민들의 준엄한 판단이 가능해지리라 생각한다”고 말했다.

오 후보는 이날 서울 여의도 중앙당사 다목적홀에서 열린 국민의힘 서울시당 선대위 발족식 및 연석회의에 참석해 “서울시 현안, 특히 시민 관심인 주택 현안에 대해 제대로 된 해법을 적시에 내놓지 못하는 서울 시장 후보를 상대해서 이길 수 없다면 정말 우리가 무능해도 많이 무능한 것”이라며 이같이 말했다.

오 후보는 서울의 주택 시장에 대해 “전월세는 절멸 상태이고, 뜻 모르게 치솟는 월세 때문에 시민들은 극도의 고통을 겪고 계신다”라며 “정상적인 서울 시장 후보라면 이 부분에 대해 매일 얘기 해야하는데, (정 후보는)한 마디 언급도 없고, 해법 하나도 내놓지 못하고 있다”라고 지적했다.

앞서 이날 오전 광화문 광장에서 열린 ‘감사의 정원’ 완공식을 두고 정원오 후보가 ‘선거용 졸속 행정’이라고 비판한 데 대해선 “국토교통부가 공사 중지 명령을 무리하게 내리는 바람에 완공식이 한 달 가량 늦어졌다”라고 반박했다.

그러면서 “서울 시장 후보라면 ‘감사의 정원’ 뜻에 동의 또는 반대 입장을 분명히 해야할 텐데, 두루뭉술 회피하기 위해 ‘선거용 사업’이라고 넘어가는 모습에서 정말 서울시장으로서 자격이 없다고 느꼈다”라며 “모든 게 이런 식이다. 얘기하기 곤란하면 적당히 넘어간다”라고 지적했다.

이어 “심지어 공소 취소에 대해서도 의견을 내라고 하면 어뚱한 얘기만 반복하고, ‘정쟁하지 말라’고 한다”라며 “헌법 질서를 뿌리부터 흔드는 대통령의 시도에 대해 눈치를 보다 도저히 적절한 표현을 찾지 못해 정쟁이라고 표혀하더라”라고 덧붙였다.