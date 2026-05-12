“지난 송영길·박영선 양자 토론 모습과 달라” “정 후보 토론 회피에 두더지 게임이냐 지적도”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 정희용 국민의힘 사무총장은 12일 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보를 향해 “토론을 피하는 후보에 서울의 미래를 맡길 수 없다”고 직격했다.

정 사무총장은 이날 자신의 페이스북에 “우리당 오세훈 서울시장 후보의 일대일 토론 제안에 정원오 민주당 후보는 요리조리 말을 피하며 사실상 토론을 거부하고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “지난 선거에서 민주당 송영길 후보와 박영선 후보가 일대일 양자 토론에 응했던 것과는 다른 모습”이라며 “정 후보의 계속된 토론 회피에 서울시장 선거가 두더지 게임이냐는 지적까지 나오고 있다”고 말했다.

이어 “일대일 토론이 두려운 것이냐”며 “서울 시민들은 정 후보가 부동산 문제를 어떻게 해결할 것인지, 청년 문제에는 어떤 대안을 갖고 있는지 분명히 설명해 주길 원하고 계신다”고 강조했다.