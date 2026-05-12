“금융 공급자 아닌 소비자 관점에서 봐야” “자금을 성실히 상환했을 때 혜택 주는 방법 고민” 李 대통령 지적 ‘상록수’ 지분 조속히 해결

[헤럴드경제=서상혁 기자] 장민영 기업은행장은 12일 “저신용자라고 무조건 시작부터 고금리를 적용하는 것이 맞는가”라며 금액대별 금리 적용을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.

장 행장은 이날 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 취임 100일 기자간담회에 참석해 “포용금융 중 신용등급과 관련해 내부적으로 어떻게 지원할 수 있을지 논의 중”이라며 이같이 밝혔다.

그는 “앞으로는 금융 공급자가 아닌 소비자 입장에서 봐야하지 않겠나”라며 “소비자 관점에서 신용등급과 금리와의 관계가 타당한지 내부적으로 보려한다”고 말했다.

장 행장은 “고신용자와 저신용자 동일하게 3년 동안 이자를 제때 상환했다면 어떻게 보면 저신용자가 더 많은 이자를 부담한 것이다”라며 “두 사람 모두 연체하지 않았다면 저신용자 입장에선 불리하다는 느낌을 받을 것이다”라고 했다.

이어 “저신용자를 위해 금액별로 금리를 적용해야 하지 않나”라며 “자금을 성실히 상환했을 때 더 혜택을 주는 방법도 있을 수 있다”고 했다.

장 행장은 또 “소액대출에 한해선 상각 범위를 더 넓혔으면 하는 생각”이라며 “전 주기에 걸쳐 단계별로 도움을 주는 것이 포용금융이라고 생각한다”고 말했다.

이재명 대통령이 ‘약탈금융’이라고 강도 높게 비판한 민간 배드뱅크 ‘상록수제일차유동화전문유한회사(상록수)’에 대해선 지분 정리를 시작했다. 기업은행은 상록수 지분 10%를 갖고 있다. 장 행장은 “현재 지분만 남아있고 (채권) 잔액은 없는 상태다”며 “이것(지분)을 굳이 보유할 이유가 없기 때문에 조속히 해결하겠다”고 강조했다.

수익성과 공공성 제고를 두고선 “기업은행의 태생적 문제인데, 상장기업으로서 공공성과 수익성 두 가지가 충돌한다”며 “그래도 우선순위는 정책적 역할이다”라고 말했다. 그러면서 “사업을 시작할 때 기업은행 설립취지에 맞는지를 보고, 그렇지 않다면 돈이 되는가를 본다”고 말했다.

원화 스태이블 코인과 관련해선 “한국은행과 프로젝트한강 1차 테스트를 끝내고 GS25와 2차 테스트를 진행하고 있다”며 “지금은 민간보다는 국가에서 주도하고 있어서 정책자금 토큰을 만든다면 기업은행이 수혜자가 될 것 같다”고 밝혔다.

정치권에서 제기되는 기업은행의 지방 이전 주장에 대해서는 “지금은 언급하기 적절치 않다”고 잘라 말했다.