지난 8일 첫 수업 완료, 1인 가구 및 만성질환 어르신 15명 참여 15일 ‘식재료 손질법’ 주제로 2회차 교육… 저염·저당 건강 식단 전수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구가 지역 어르신들의 건강한 식생활 자립을 위해 마련한 ‘氣(기) 튼튼 장수밥상’ 요리 교실이 참여 어르신들의 큰 호응 속에 첫발을 내디뎠다.

지난 5월 8일 첫 수업을 시작으로 29일까지 매주 금요일 자양공공힐링센터에서 진행된다.

이번 프로그램은 영양 불균형 위험이 높은 1인 가구 어르신과 고혈압, 당뇨 등 만성질환을 앓고 있는 건강 취약 계층 어르신 15명을 대상으로 단순히 도시락이나 식사를 제공하는 단기적 지원 방식에서 탈피했다. 어르신들이 스스로 건강한 식재료를 선택하고 조리하는 법을 익힘으로써 교육이 끝난 후에도 가정에서 자립적으로 건강한 식생활을 영위할 수 있도록 돕는 것이 본 프로그램의 취지다.

지난 8일 진행된 1회차 교육에서는 ‘저염식 영양 관리’를 주제로 이론 교육과 실습이 이뤄졌다. 참여 어르신들은 평소 식단의 문제점을 점검, 소고기 콩나물비빔밥과 저염 무생채를 직접 조리하며 나트륨을 줄이면서도 맛을 내는 비결을 배웠다. 교육에 참여한 한 어르신은 “혼자 살다 보니 끼니를 대충 때울 때가 많았는데, 직접 요리를 배우고 사람들과 함께 식사하니 활력이 생긴다”며 소감을 전했다.

오는 15일 열리는 2회차 교육에서는 ‘생활 속의 요리’를 주제로 어르신들이 가정에서 가장 어려워하는 식재료 손질 및 활용법을 집중적으로 다룬다. 특히 어르신들에게 친숙한 단백질 급원인 두부를 활용한 조림과 간편하게 즐길 수 있는 토마토 계란 볶음 실습이 진행될 예정이다.

이어지는 3, 4회차 교육에서도 ▷제철 식재료를 활용한 건강 밥상(버섯 카레 라이스) ▷야채 제육볶음 및 저염 견과류 쌈장 등 어르신들의 입맛과 건강을 모두 잡은 맞춤형 레시피 전수가 계속된다.

단순히 요리를 배우는 것에 그치지 않고, 교육 종료 후에도 어르신들이 스스로 건강한 식생활을 유지할 수 있도록 영양 교육 자료와 레시피를 상시 제공할 계획이다.

구 관계자는 “어르신들에게 한 끼의 음식을 드리는 것보다 더 중요한 것은 스스로를 돌볼 수 있는 능력을 키워드리는 것”이라며 “이번 요리 교실이 어르신들의 식생활 자립을 도와 더욱 건강하고 활기찬 노후 생활을 실현하는 발판이 되기를 기대한다”고 말했다.