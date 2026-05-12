[헤럴드경제=김주리 기자] 일본 정부가 집계한 2025 회계연도(2025년 4월∼2026년 3월) 연간 곰 출몰 건수가 5만776건으로 역대 최다 수치를 경신했다.

12일 일본 요미우리신문 보도에 따르면 2025년도 곰 출몰 건수는 종전 최다였던 2023년도(2만4348건)의 2배 이상으로 늘어난 수준이다.

지역별로는 아키타현 1만3592건, 이와테현 9739건, 미야기현 3559건 등 순으로 출몰 건수가 많았다.

이 가운데 포획된 곰은 1만4720마리로 전년도의 거의 3배로 늘었다.

포획된 곰의 대부분인 1만4601마리는 사살됐다.

한편 지난 5일 야마가타현 사카타시 야마야의 숲에서 곰의 습격을 받은 것으로 추정되는 70대 노인의 시신이 발견된 바 있다. 앞서 4일에는 산나물을 캐겠다며 숲으로 간 80대 여성이 행방불명됐는데, 이틀 뒤 여성이 숨진 채 발견됐다. 여성의 시체에는 짐승의 공격을 받은 흔적이 남아있었던 것으로 전해졌다.

환경성은 작년도에 곰의 습격을 받아 숨진 피해자는 13명이고 부상자를 포함한 피해자 수는 238명으로, 역대 최다였다고 지난달 발표한 바 있다.