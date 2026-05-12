[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 국민성장펀드 사업 선정을 위해 전수조사를 통해 11개 프로젝트를 선정한다고 12일 밝혔다.

국민성장펀드는 정부가 미래 성장 동력 확보를 위해 조성하는 총 150조원 규모의 정책펀드로 AI, 반도체, 바이오 등 첨단 전략 산업 육성을 목표로 한다.

경북도는 국민성장펀드를 지역 첨단 전략산업 육성의 핵심 수단으로 활용해 수도권 중심의 투자 흐름을 지역으로 확산하고 경북의 제조업 기반을 국가 신산업 성장축으로 전환해 나선다.

이를 위해 지난달 지역 기업을 대상으로 국민성장펀드 활용 희망 수요 조사를 한 결과 100여개 업체가 펀드를 활용한 신규 사업을 검토 중인 것으로 나타났다.

경북도는 이 가운데 사업의 구체성과 전후방 파급 효과 등을 감안해 11개 핵심 프로젝트를 선정했다.

선정된 11개 프로젝트에 대해서는 지난달 사업별 1차 컨설팅을 완료했다. 컨설팅에는 시중은행과 민간 전문 컨설팅단도 참여했다.

경북도는 지난 3월 구성한 정책금융협의체를 통해 국민성장펀드 직·간접 투자, 정책금융기관 보증·융자, 시중은행 대출, 민간투자 유치 가능성 등을 종합적으로 검토했다.

양금희 경북도 경제부지사는 “도와 기업, 금융이 원팀으로 대응해 경북이 국가전략산업의 핵심 거점으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.