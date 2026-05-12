법무부 장관과 검찰 지휘부 함께 참배는 처음

[헤럴드경제=최의종 기자] 정성호 법무부 장관이 5·18 광주민주화운동 46주년을 맞아 구자현 검찰총장 대행(대검찰청 차장검사) 등 검찰 고위 간부와 오는 15일 광주 국립5·18민주묘지에 참배한다. 법무부 장관이 검찰 총책임자와 함께 광주 5·18 국립묘지를 방문하는 것은 처음이다.

12일 법무부에 따르면 정 장관은 오는 15일 오후 광주 북구 국립 5·18민주묘지를 방문해 참배한다. 정 장관과 함께 차관과 실·국·본부장, 정책보좌관, 대변인, 정책기획단장, 광주보호관찰소 기관장 등 법무부 관계자들이 5·18 국립묘지를 방문할 예정이다.

구 대행 등 검찰 고위 간부도 동행한다. 박규형 기획조정부장·최지석 공공수사부장 등 대검찰청 간부뿐 아니라 김태훈 대전고검장, 박철우 서울중앙지검장, 성상헌 서울남부지검장 등 일선 검찰청 책임자도 방문하는 것으로 전해졌다. 다만 상황에 따라 참석자 명단은 변동될 수 있다는 것이 법무부 설명이다.

법무부 장관이 검찰 총책임자와 광주 5·18 국립묘지를 방문하는 것은 처음이다. 과거 잘못을 반성하고 국민에게 ‘새로운 법무·검찰’을 선언한다는 의미로 장관과 함께 검찰 총책임자도 방문하는 것으로 알려졌다.

정 장관 등은 방명록에 서명한 뒤 헌화, 분향, 경례 및 묵념 순으로 참배할 예정이다. 참배 이후 추모관 내 영상실에서 간담회가 열리는 것으로 알려졌다.