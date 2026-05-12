차주 재기 지원 위해 선제적 결단 “일찍 헤아리지 못해 송구”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 이재명 대통령이 민간 배드뱅크 ‘상록수’의 정부 서민 빚 탕감 정책 미참여로 관련 채무자들이 사각지대에 놓여 있다고 지적한 가운데 신한카드가 상록수를 통해 보유 중인 장기연체채권 전액을 새도약기금에 넘기기로 했다.

신한카드는 민간 부실채권 처리회사 ‘상록수제일차유동화전문유한회사(상록수)’가 보유한 장기연체채권 중 신한카드 지분에 해당하는 채권 전액을 한국자산관리공사(캠코)의 새도약기금에 매각하기로 결정했다고 12일 밝혔다.

새도약기금으로 채권이 이관되면 대상 차주에 대한 추심은 즉시 중단된다. 이후 상환 능력에 따라 채무조정과 분할상환이 추진되며, 기초생활수급자 등 사실상 상환 능력이 없는 차주의 경우 1년 이내 채권이 자동 소각된다.

신한카드 관계자는 “20년이 넘는 세월 동안 경제적 어려움 속에 놓인 차주들의 상황을 더 일찍 헤아리지 못한 점을 깊이 송구하게 생각한다”며 “더 이상 미룰 수 없다는 판단 하에 채권 전액 매각을 결정했으며, 앞으로 포용금융의 가치를 보다 적극적으로 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 관련 기사를 공유하며 “아직도 이런 원시적 약탈금융이 버젓이 살아남아 서민들 목줄을 죄고 있는 줄 몰랐다”며 문제 해결을 약속했다. 이에 금융권에선 신한카드를 시작으로 상록수 주주 명단에 이름을 올린 다른 금융사들도 장기연체채권 정리에 동참하는 흐름이 확산할 수 있다는 관측이 나온다.