스페인 EASL서 고용량 임상 1상 및 간 평가 데이터 발표 현재 임상 1상 파트 3 진행 중…올해 4분기 내 결과 확보 목표

[헤럴드경제=최은지 기자] 동아에스티 관계사인 메타비아가 개발 중인 비만치료제 ‘DA-1726’의 임상 연구 결과가 세계적 권위의 학회에서 혁신성을 인정받았다.

메타비아는 오는 5월 27일부터 30일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 유럽간학회(EASL Congress 2026)에서 DA-1726의 연구 결과가 ‘최신 임상 초록(Late-Breaking Abstract, LBA)’으로 선정돼 포스터 발표를 진행한다고 12일 밝혔다.

LBA는 학회 초록 접수 마감 이후라도 학술적 가치가 높고 파급력이 큰 최신 임상 데이터를 엄선해 발표 기회를 부여하는 제도다. 이번 선정은 DA-1726이 글로벌 비만 치료 시장에서 가진 차별화된 잠재력을 국제 학계가 공인했다는 의미로 풀이된다.

이번 학회에서 메타비아 크리스 팡 최고 의학책임자(CMO)는 DA-1726의 고용량 임상 1상 코호트에서의 안전성, 내약성, 약동학 및 약력학 평가 결과를 소개한다. 특히 이번 발표에는 비침습적 간 평가 탐색 결과가 포함되어 업계의 관심이 쏠리고 있다.

DA-1726은 GLP-1 수용체와 글루카곤 수용체에 동시에 작용하는 이중 작용제다. 식욕을 억제하는 동시에 기초대사량을 높여 에너지 소비를 촉진하는 기전을 가진다. 단순히 덜 먹게 하는 기존 치료제와 달리, 체내 대사 효율을 개선해 체중 감소 효과를 극대화하는 ‘베스트 인 클래스(Best-in-class)’ 신약을 목표로 한다.

아울러 비침습적 간 평가 데이터는 비만 환자에게 흔히 동반되는 대사 이상 관련 지방간염(MASH) 등 간 질환 분야로의 적응증 확장 가능성을 시사하는 대목이다.

메타비아는 현재 DA-1726의 최적 용량과 내약성을 확인하기 위해 용량 증량 전략을 적용한 임상 1상 파트 3을 진행하고 있다. 회사는 올해 4분기 내에 유의미한 데이터 확보가 가능할 것으로 보고 상업화 준비에 박차를 가하고 있다.

김형헌 메타비아 대표는 “EASL에서 최신 임상 초록으로 채택된 것은 DA-1726의 잠재력을 입증하는 성과”라며 “차세대 비만 치료제로서의 경쟁력을 입증함과 동시에 글로벌 파트너십 기회를 지속적으로 모색할 것”이라고 밝혔다.

메타비아는 이번 성과를 바탕으로 비만치료제 외에도 MASH 치료제 ‘바노글리펠’ 등 고부가가치 파이프라인 개발에 주력하며 그룹의 신성장 동력을 확보해 나갈 계획이다.