[헤럴드경제=도현정 기자] 인공지능(AI) 모델인 챗GPT를 개발한 오픈AI가 기업용 인공지능(AI) 시장을 겨냥해 40억달러(약 5조9000억원) 규모의 AI 배포 합작법인을 설립했다.

오픈AI는 11일(현지시간) TPG를 비롯한 사모펀드 운영사·컨설팅 기업·시스템통합(SI) 업체 등과 파트너십을 맺고 합작법인(JV) ‘오픈AI배포회사’(OpenAI Deployment Company)‘를 설립했다고 밝혔다.

오픈AI배포회사는 오픈AI가 지분 과반을 보유하고 경영권을 행사한다. 다른 합작업체들은 지분을 나눠 갖고, 각 기업에 AI 모델을 맞춤형으로 공급하는 역할을 한다. 초기에는 파트너십을 맺은 사모펀드들이 투자한 포트폴리오사를 대상으로 맞춤형 AI모델을 제공할 것으로 보인다.

오픈AI는 기업 맞춤형 AI 모델 판매 촉진을 위해 별도로 ‘토모로’라는 컨설팅 회사도 인수했다. 이곳에서는 직원 150명이 근무하며 기업별 AI 서비스 마케팅에 나선다.

기업 수요를 노린 오픈AI의 이 같은 전략은 경쟁사인 앤트로픽의 기업 시장 공략과 비슷한 형태다. 앤트로픽은 블랙스톤 등 월가의 대형 사모펀드들과 손잡고 JV 설립을 추진하고 있다. 오픈AI와 앤트로픽은 모두 연내 기업공개(IPO)를 목표로 하면서, 매출이 집중되는 기업용 시장을 선점하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

데니스 드레서 오픈AI 최고매출책임자(CRO)는 “AI는 조직 내에서 점점 더 의미 있는 업무를 수행할 수 있게 되고 있고 이제 과제는 기업이 이 시스템을 원활하게 통합하도록 돕는 것”이 됐다고 전하며 “오픈AI배포회사는 조직이 격차를 해소하고 AI 역량을 실질적인 운영 성과로 전환할 수 있도록 지원하고자 설계됐다”고 말했다.