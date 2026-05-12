기상 여건과 관계없이 이용할 수 있는 신내차량기지 내 족구장 2면 조성...축구장·야구장 부대시설 개선, 관람석 120석 확대

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[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구가 지난 9일 신내차량기지 내 족구장 신설 및 체육시설 개선 공사를 마무리하고 준공식을 개최했다.

이번 사업은 기상 여건과 관계없이 안정적으로 이용할 수 있는 생활체육 공간을 확충, 주민 이용 환경을 개선하기 위해 추진됐다.

현재 중랑구 내 족구장 가운데 약 3분의 1은 하천변에 위치해 있어 장마철에는 이용에 제약이 있었다. 이에 구는 서울교통공사와 협의를 거쳐 신내차량기지(신내동 19) 내 유휴부지를 확보하고 정규규격 족구장 2면을 새롭게 조성했다. 지난 3월 공사에 착수하여 준공을 마쳤으며, 구민 누구나 이용할 수 있도록 개방할 예정이다.

신내차량기지 축구장과 야구장도 함께 새 단장을 마쳤다. 해당 시설은 연평균 약 3만 명이 이용하는 생활체육 공간이다. 구는 탈의실·샤워실·화장실·야구기록실 등을 리모델링하고 관람석도 기존 64석에서 120석 규모로 확대했다.

구는 기존 공공체육시설 개선도 지속적으로 추진하고 있다. 지난해에는 약 10억 원을 투입해 ▷면목2동 체육관 시설 개선 ▷구민체육센터 수배전반 교체 ▷중랑구립 테니스장 휴게공간 조성 등 총 9건의 개·보수 사업을 완료했다.

올해도 생활체육 환경 개선 사업을 이어가고 있다. 지난 1월에는 신내동·묵동 다목적체육관 샤워실과 탈의실 리모델링을 마쳤으며, 4월에는 용마폭포공원 축구장 인조잔디 보수 공사를 완료했다.

하반기에는 국제경기 규격을 갖춘 ‘용마폭포공원 클라이밍장’ 리모델링도 추진한다. 구는 시설 정비를 통해 주민과 전문 선수 모두가 활용할 수 있는 체육 환경을 조성할 계획이다.

중랑구 관계자는 “이번 체육시설 개선은 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활체육을 즐길 수 있도록 하기 위해 추진됐다”며 “앞으로도 생활체육 기반을 지속적으로 확충하고 시설 관리에도 힘써 주민 누구나 일상에서 건강과 활력을 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.