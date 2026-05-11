[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 남구 봉덕동에서 발생한 낙석 사망사고와 관련해 시민단체가 재발방지 대책 마련을 촉구했다.

(사)대구안전생활실천시민연합(이하 대구안실련)은 11일 성명을 내고 “이번 사고는 도심 속 낙석 위험지역에 대한 안전 불감증과 관리 부실이 초래한 대표적인 예고된 인재(人災)”라고 강조했다.

이어 “대형 암석이 위치했던 비탈면은 자연 암반 구역이라는 이유로 정기 안전점검 대상에서 제외돼 있었다”며 “더욱이 해당 도로와 지하통로는 시민 통행량이 많은 구간임에도 붕괴 위험에 대한 사전 모니터링과 방호체계가 미흡했던 것으로 확인된다”고 지적했다.

또 “이번 사고는 지자체가 관리하는 공공도로 및 통행 공간에서 발생했다는 점에서 국가배상법상 영조물 설치·관리상의 하자 책임 문제도 제기될 가능성이 크다”며 “사고 고위험 구간에 대한 보호망과 낙석방지 펜스 설치”를 강력히 요구했다.

대구안실련 관계자는 “대구시와 남구청은 이번 낙석 사고의 원인과 안전관리 책임 여부를 철저히 조사하고 그 결과를 시민들에게 투명하게 공개하라”며 “경찰과 관계기관은 안전시설 미설치 및 관리 소홀 여부 등 업무상 과실 책임을 엄정 수사하라”고 말했다.

앞서 지난 8일 오전 10시 47분께 대구 남구 봉덕동 지하차도 인근에서 낙석이 떨어져 당시 그곳을 지난던 50대 남성 보행자가 깔려 목숨을 잃었다.