[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종된 A(11·초6)군을 찾기 위해 수색 당국이 이틀째 야간 수색에 돌입했다.

11일 경북경찰청과 경북소방본부, 국립공원공단 등에 따르면 이날 일몰 뒤에도 장비와 인력을 주왕산국립공원에 투입해 야간 수색에 들어갔다.

당국은 이날 야간 기상 상황을 고려해 인력 80명(경찰 40명·소방 28명·국립공원공단 직원 12명)과 열화상 카메라가 장착된 드론 5대를 투입해 수색을 벌이고 있다.

경찰 관계자는 “비가 예보되고 있어 투입하는 드론 5대는 우선 우천 전까지 운영할 계획”이라며 “수색 종료 시점은 현장에서 상황을 봐가며 유동적으로 판단하게 될 것으로 보인다”라고 설명했다.

앞서 당국은 이날 낮에도 헬기 1대와 드론 2대, 인력 90여명 등을 투입해 A군을 찾아 다녔다.

경찰은 국립공원 내 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 A군 실종이 범죄와 연관된 정황은 없는 것으로 추정했다.

한편 대구에 거주하는 A군은 전날 부모와 주왕산국립공원 내 사찰을 함께 방문했다. A군은 당일 정오께 기암교에서 “조금만 산에 올라갔다 오겠다”는 말을 남기고 사라졌다.

A군이 돌아오지 않자 부모는 같은 날 오후 5시 53분께 119에 실종 신고를 했다.

키가 145㎝가량에 마른 편인 A군은 실종 당일 삼성라이온즈 유니폼과 모자를 착용하고 있었으며 휴대전화는 갖고 있지 않은 것으로 알려졌다.