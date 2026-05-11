하이원리조트, 전체 1순위 지명권 팀 해체 강동궁 드래프트시장 최대어

[헤럴드경제=조용직 기자] 프로당구 PBA 팀리그 각 구단이 드래프트를 앞두고 보호선수 및 방출명단을 발표했다.

프로당구협회(PBA·총재 윤영달)는 11일 2026-2027시즌 프로당구 PBA 팀리그에 참가하는 9개 팀의 보호선수 및 방출선수 명단을 발표했다.

보호선수는 남자, 여자 구분 없이 최소 3명 이상의 선수를 보호선수로 지정해야 한다. 단, 지난 시즌 도중 최지민을 추가선수로 선발한 휴온스는 최지민을 포함해 4명 이상의 선수를 보호선수로 지정해야 한다.

선수 지명 행사인 드래프트의 지명 순서는 △선수 인원이 적은 팀 △지난 시즌 최종 순위(종합)의 역순이다. 각 팀은 등록 정원인 7명을 충족할 때까지 드래프트 지명을 행사해야 하고, 외국인 선수는 성별 없이 최소 2명, 최대 4명(남자 최대 3명, 여자 1명)을 충족해야 한다. 단, 외국인 선수의 수는 팀이 보유하고 있는 선수의 50%를 초과할 수 없다. 팀의 최소 선수구성(7명)이 충족되는 5라운드에서의 선수 지명은 각 구단의 선택사항이다.

이번 드래프트의 전체 1순위 지명권은 하이원리조트(지난 시즌 6위)가 행사한다. 하이원리조트는 최소 인원인 3명(이충복, 이미래, 륏피 체네트)만 보호선수에 묶고, 임성균, 부라크 하샤시(튀르키예) 김다희 임경진 전지우를 모두 방출했다. 이어 웰컴저축은행(지난 시즌 3위)이 3명(다니엘 산체스, 김종원, 최혜미)만 보유해 전체 2순위 지명권을 갖는다.

이어 2라운드부터 4명 보유 팀(휴온스, 크라운해태, 에스와이, 우리금융캐피탈)이 차례로 선수 지명에 합류한다. 3라운드에는 NH농협카드(5명 보유), 4라운드 하나카드(6명 보유), 기존 7명을 전원 보호선수로 지정한 하림이 5라운드부터 참가한다.

팀의 최소 선수 구성(7명)을 충족한 이후 진행되는 5라운드부터는 선수 지명이 선택사항이다. 5라운드부터는 지난 시즌 순위 상위 팀(하나카드)부터 순서대로 지명한다. 6라운드 지명은 다시 5라운드 순서 역순으로 진행된다.

드래프트 선발 대상은 이번 이번 발표에서 방출된 선수와 기존 팀리그에 소속되지 않은 PBA 1부투어 및 LPBA투어 등록 자격을 갖춘 선수들이다. 여기에 이번 시즌 PBA 1부로 올라선 승격 선수(직전 드림투어 1~24위), 큐스쿨 통과 선수, 2026-27시즌 우선 등록 선수들이 포함된다.

이번 시즌 우선 등록에는 다오반리 응우옌쩐타인타오(이상 베트남·PBA) 김갑선 김은경 정해솔 최봄이(이상 LPBA) 등 총 6명이 합격했다.

아울러 SK렌터카의 후원 종료에 따라 이번 팀리그 드래프트에는 강동궁 에디 레펀스(벨기에) 응오딘나이(베트남) 조건휘 강지은 조예은 히다 오리에(일본)도 드래프트 지명 가능 선수가 됐다.

2026-2027시즌 PBA 팀리그 드래프트는 14일 오전 10시부터 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 개최한다.