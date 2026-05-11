페이스북에 받은 사진 올려 “근데 형 아니고 삼촌” 답신

[헤럴드경제=한지숙 기자] 선거 유세 중 초등학생 여자아이에게 ‘오빠’ 호칭을 요구해 논란이 된 하정우 부산 북갑 보궐선거 더불어민주당 후보가 11일 한 초등학생 남자 아이에게 받은 손 편지를 공개했다.

하 후보는 이날 자신의 페이스북에 “개소식을 엄마와 함께 찾아준 한 초등학생 친구가 귀한 선물과 마음을 전하고 갔다”며 “작은 편지에 담긴 너무나도 큰 마음에서 커다란 힘을 얻었다”고 했다.

공개한 사진에는 초등학생에게 받은 편지와 막대사탕이 담겼다.

어린이의 편지에는 손 글씨로 “화이팅! 하정우 형, 전재수(민주당 부산시장 후보)에게 자리를 받은 지 얼마 안 됐지만 일을 너무 잘해 반했어요. 저도 크면 정우형을 닮고 싶어요”라고 적혀 있었다.

하 후보가 출마한 북갑은 전 후보가 3선을 지낸 지역구다.

하 후보는 “이 아이에게 부끄럽지 않은, 닮고 싶은 사람, 정치인으로 영원히 기억될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다. 그러면서 ‘오빠’ 호칭 논란을 의식한 듯 추신(P.S.)을 달아 “근데 형 아니고 삼촌”이라고 덧붙였다.

하 후보는 전날 부산 북구 구포동에서 선거사무소 개소식을 열었다. 지역 주민과 후원회장을 맡은 전재수 부산시장 후보를 비롯해 문정수 전 부산시장, 명예 선대위원장을 맡은 김영춘 전 해양수산부 장관, 김영진 국회의원이 참석한 가운데 하 후보는 “북구의 아들 하정우가 북구의 미래를 위해 AI 전문성을 모두 쏟아붓겠다”고 밝혔다.

앞서 하 후보는 지난 3일 정청래 민주당 대표와 부산 구포시장을 찾아 유세하면서 초등학교 1학년 여학생에게 ‘오빠’ 호칭을 유도해 논란이 됐다. 결국 두 사람은 당일 오후 아이와 부모에게 공식 사과했다.