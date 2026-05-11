영업·배전 AI 전환 로드맵 수립

LG CNS가 한국전력의 차세대 핵심 업무 시스템 밑그림을 그린다. 약 2500만 고객의 전기요금·청구 업무와 배전 설비 운영을 아우르는 시스템 재정비 사업으로, 향후 대형 본 구축 사업으로 이어질 가능성이 커 IT서비스 업계의 관심이 쏠린다.

LG CNS는 한국전력의 ‘차세대 영업배전시스템 구축을 위한 정보전략계획(ISP) 컨설팅 사업’을 수주하고 본격 착수했다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 한전의 고객 서비스와 배전 설비 운영을 담당하는 영업배전시스템의 중장기 실행 전략과 기술 로드맵을 수립하는 선행 사업이다. 약 2500만 고객의 전기요금 계산, 청구, 수금 등 고객 서비스 전 과정을 담당하는 영업 영역과 배전 설계, 공사 관리 등 전력 설비 운영을 맡는 배전 영역으로 구성된다.

한전 임직원 2만2000여명이 실시간으로 활용하는 시스템으로, 대국민 전력 서비스와 전력 공급 안정성을 동시에 뒷받침한다.

LG CNS는 이번 컨설팅을 통해 한전 영업배전시스템의 업무 체계를 재정비하고 AI와 데이터 기반의 지능형 업무 전환 방안을 마련한다. 단순 시스템 교체가 아니라 업무 프로세스, 데이터 구조, 자동화 적용 가능 영역, 단계별 구축 전략까지 함께 설계하는 작업이다.

특히 전력 사용량 확인과 요금 청구·수금 업무의 효율화가 주요 과제로 꼽힌다. 박혜림 기자