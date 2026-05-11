OLED 모니터 실제 같은 경험 자체 색보정 등 생생 색감 표현

LG전자가 현대자동차의 레이싱 시뮬레이터에 올레드(OELD) 모니터·TV를 공급한다.

11일 LG전자에 따르면 현대차가 고성능 N 브랜드의 드라이빙 경험을 구현한 ‘현대 N 레이싱 시뮬레이터’에 올레드 모니터를 공급한다. 프로 모델에는 65형 LG 올레드 프로 모니터가, 레이서 모델에는 65형 LG 올레드 TV가 탑재된다.

4K 올레드 패널이 적용된 LG 올레드 프로 모니터는 고화질·고용량의 콘텐츠를 압축하지 않고 안정적으로 전송할 수 있는 인터페이스를 갖춘 전문가용 모니터다.

색 표현력이 정확하고 응답속도가 빨라 방송과 영화 등 영상 콘텐츠 제작 환경에서 주로 활용되고 있다. 이번에 현대 N 레이싱 시뮬레이터에 공급하면서 적용 영역을 확장했다.

자체 색 보정과 화면 밝기·색상을 균일하게 표현하는 최적화 보정 기능을 갖춰 가상 환경에서 실제와 같은 고성능 드라이빙 감성을 생생히 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 김현일 기자